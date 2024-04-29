Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал игроков, которых считает лучшими в мире на данный момент.
«Трудно сказать, потому что впереди Евро и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем для меня самые выдающиеся игроки в мире», — цитирует форварда Marca.
25-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «ПСЖ» 44 матча, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. На счету 20-летнего Беллингема — 36 матчей, 21 гол и 10 результативных передач в первом сезоне за «Реал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69-40
|71
|
3
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|33
|16
|10
|7
|53-33
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41-45
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30-41
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23-46
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 1
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|0 : 2
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|1 : 3
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|3 : 0
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|3 : 1
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|1 : 1
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|3 : 0
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|3 : 0
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|1 : 1
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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