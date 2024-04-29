Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:22

Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал игроков, которых считает лучшими в мире на данный момент.

«Трудно сказать, потому что впереди Евро и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем для меня самые выдающиеся игроки в мире», — цитирует форварда Marca.

25-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «ПСЖ» 44 матча, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. На счету 20-летнего Беллингема — 36 матчей, 21 гол и 10 результативных передач в первом сезоне за «Реал».

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
Футбол
2
0
Читайте также
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Стало известно о работе двенадцатого фигуранта дела о «Крокусе» на стройке
Великий понедельник Страстной недели: чтение Евангелия, приметы, что нельзя делать
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Валенсия»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 3 : 1
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 1 : 1
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 3 : 0
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 3 : 0
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости