Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал игроков, которых считает лучшими в мире на данный момент.

«Трудно сказать, потому что впереди Евро и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем для меня самые выдающиеся игроки в мире», — цитирует форварда Marca.

25-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «ПСЖ» 44 матча, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. На счету 20-летнего Беллингема — 36 матчей, 21 гол и 10 результативных передач в первом сезоне за «Реал».