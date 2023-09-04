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Сегодня, 14:32

Семин считает, что Кузяев способен на большее во Франции: «Он всегда делает все для команды»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева во французском клубе «Гавр».

«Кузяев — очень работоспособный игрок, у него хороший уровень подготовки. Он всегда в хорошем физическом состоянии. Это футболист, который всегда все делает для команды. Я думаю, что он еще больше проявит себя во французской лиге. Способен ли кто-то еще из российских футболистов уехать во Францию? Это зависит от вкусов людей, которые решают, кого хотят видеть в команде», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Кузяев отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (3:0). Этот мяч стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

По итогам тура 30-летний полузащитник вошел в символическую сборную вместе с игроком «Монако» Александром Головиным, который забил первый гол в сезоне в матче против «Ланса» (3:0).

Софья Грецкая

Далер Кузяев. Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
Юрий Семин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
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 5
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П
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Монако

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Александру

Лилль

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