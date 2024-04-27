Булыкин: «Николсон нужен «Спартаку» для здоровой конкуренции в атакующей линии»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о форварде «Спартака» Шамаре Николсоне.

26 апреля агент Ненад Протега, агент 27-летнего футболиста, заявил, что его клиент вернется в московский клуб 1 июля после завершения аренды в «Клермоне».

«Николсон нужен, как минимум, для здоровой конкуренции в атакующей линии. Но состоятельность надо доказывать и на тренировках, и в играх, если он хочет выходить на поле.

«Спартаку» вообще сыграет на руку, если они возьмут нападающего, который будет забивать. Соболев и Угальде уже сыгрались, но нужен классный форвард, который сможет их заменять. Не знаю, сможет ли Николсон исполнять эту роль, но для конкуренции — возможно», — цитирует Булыкина Legalbet.

Николсон перешел «Клермон» на правах арендного соглашения осенью 2023 года. За французский клуб он провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.