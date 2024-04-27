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Сегодня, 16:00

«ПСЖ» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«ПСЖ» сыграет с «Гавром» в чемпионате Франции 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP

«ПСЖ» встретится с «Гавром» в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Гавр» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Смотреть игры в прямом эфире бесплатно можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Гавра с 28-ю баллами располагается на 16-й строчке первенства страны.

Франция. Лига 1. 31-й тур
27 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Гавр

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Монпелье» сыграл вничью с «Нантом» в домашнем матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 20 9 1 73-26 69
2
 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 30 14 10 6 43-26 52
5
 Ницца 30 13 9 8 33-24 48
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
12
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 22:00
Монпелье – Нант
 1 : 1
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
28.04 14:00
Метц – Лилль
 - : -
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 - : -
28.04 18:05
Ренн – Брест
 - : -
28.04 20:00
Лион – Монако
 - : -
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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