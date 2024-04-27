«ПСЖ» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
«ПСЖ» встретится с «Гавром» в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Гавр» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Смотреть игры в прямом эфире бесплатно можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Парижский клуб набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Гавра с 28-ю баллами располагается на 16-й строчке первенства страны.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|20
|9
|1
|73-26
|69
|
2
|Монако
|30
|17
|7
|6
|56-38
|58
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|30
|14
|10
|6
|43-26
|52
|
5
|Ницца
|30
|13
|9
|8
|33-24
|48
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45-37
|41
|
9
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
11
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36-39
|37
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27-38
|28
|
17
|Лорьян
|30
|6
|8
|16
|36-59
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|- : -
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|- : -
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|- : -
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|- : -
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2