«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Гавром» в Париже, Кузяев вышел на 82-й минуте
«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Гавром» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:3.
У парижан голы забили Брэдли Барколя, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте.
«ПСЖ» продлил серию без поражений в лиге 1 до матчей 26 матчей — 18 побед и 8 ничьих. Парижане с 70 очками лидируют в таблице чемпионата.
«Гавр» с 29 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|30
|17
|7
|6
|56-38
|58
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|30
|14
|10
|6
|43-26
|52
|
5
|Ницца
|30
|13
|9
|8
|33-24
|48
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45-37
|41
|
9
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
11
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36-39
|37
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
17
|Лорьян
|30
|6
|8
|16
|36-59
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|3 : 3
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|- : -
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|- : -
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|- : -
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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