«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Гавром» в Париже, Кузяев вышел на 82-й минуте

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Гавром» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:3.

У парижан голы забили Брэдли Барколя, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте.

«ПСЖ» продлил серию без поражений в лиге 1 до матчей 26 матчей — 18 побед и 8 ничьих. Парижане с 70 очками лидируют в таблице чемпионата.

«Гавр» с 29 очками — на 15-й строчке.