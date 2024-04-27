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Смертин: «В «Бордо» тренера Эли Бопа можно было называть на «ты»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России и «Бордо» Алексей Смертин рассказал об отношениях с тренером французского клуба Эли Бопом.

«В «Бордо» тренера звали Эли Боп. И его можно было называть на «ты». Ну, подзатыльник не дашь, но кепку сорвать с лысой головы можно было. Я приехал только в «Бордо», и он мне вина предложил. Уже то, что выпивает на ужине руководство, для меня удивительно было. А когда Эли, заметил мой взгляд, то предложил вино. У меня первая мысль — провокация. Реально провокация! Сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в «Локомотив». И я отказался», — цитирует Смертина «КП Спорт».

Экс-полузащитник выступал за «Бордо» с 2000 по 2003 год. Смертин завершил карьеру футболиста в 2008 году.

Источник: КП Спорт
Алексей Смертин
ФК Бордо
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 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 30 14 10 6 43-26 52
5
 Ницца 30 13 9 8 33-24 48
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
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 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
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 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
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 Метц 30 8 5 17 31-49 29
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 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
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 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
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 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
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