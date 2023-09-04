Луис Энрике ответил на заявление про «ад» в «ПСЖ» для Месси и Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление экс-форварда клуба Неймара, который негативно охарактеризовал обстановку в команде.

Ранее 31-летний бразилец заявил, что они с Лионелем Месси «пережили ад» в «ПСЖ».

«Это личный опыт. Я не хочу вдаваться в подробности. Я могу рассказать вам о своем опыте: я абсолютно восхищен. Я чувствую, что возглавляю уникальную команду с руководством, которое доверяет мне на 100 процентов», — цитирует Энрике Goal.

Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а аргентинец продолжил карьеру в «Интер Майами» из МЛС.

Энрике возглавил «ПСЖ» в июле. Под его руководством парижане провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью.