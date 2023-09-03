Неймар заявил, что был рад победе Месси на чемпионате мира

Полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, как отреагировал на победу форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

«Я был очень рад тому году, который он провел, но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы, но в Париже он пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться сотворить историю. Ради этого мы объединились. К сожалению, мы не успели добиться успеха. Месси ушел из «ПСЖ» так, как для футбола он этого не заслужил. Но я был очень рад, что он выиграл чемпионат мира. Месси заслужил такое завершение карьеры», — сказал Неймар.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

В июне этого года 36-летний футболист перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 10 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.