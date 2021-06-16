Бывший полузащитник сборной Финляндии и «Сатурна» — о предстоящем матче с Россией.

Команде Черчесова придется взламывать финскую стену

— Какие сейчас ожидания в Финляндии от встречи с командой Станислава Черчесова? — первый вопрос Еременко.

— Знаете, поначалу финны были рады уже тому, что сборная отобралась на Евро. Не скрою, это стало очень приятным сюрпризом. А сейчас уже в активе нашей команды — три очка. И аппетит, как говорится, приходит во время еды.

— Теперь рассчитываете на выход из группы?

— У болельщиков закрадывается мысль: а почему бы не зацепиться за этот шанс и пройти дальше? Как бы удивительно это ни звучало, но от сборной уже начинают ждать новых успехов. Раньше ведь как рассуждали: попали на турнир — уже хорошо, проиграем — ничего страшного. Но теперь появились определенные амбиции.

— Положа руку на сердце, справедлива ли была победа над Данией?

— Не хочется вспоминать страшный момент, связанный с Эриксеном... Из-за него возникла серьезная пауза в игре. Статистика вещь упрямая: датчане нанесли 26 ударов по воротам, мы — всего один. Но счет на табло.

— Так закономерен ли этот результат?

— Понимаете, финны так и планировали сыграть. Постараться не пропустить и поймать соперника на контратаке. Мы использовали свой единственный шанс. Причем это происходит уже не в первый раз. Так зачем же тренерскому штабу отказываться от тактики, которая приносит результат? Только за счет строжайшей дисциплины, игры от обороны и стопроцентной реализации моментов мы можем добиваться успеха с такими соперниками, как датчане. Открытый футбол, «стеночки», забегания здесь не уместны. Наш план сработал!

— Какой игры ожидаете в среду?

— Ох, даже страшно себе представить...

— Почему?

— Матч получится очень тяжелым. Россиянам придется взламывать финскую стену. Готова ли команда Черчесова к позиционным атакам? Мне кажется, ей лучше удаются контрвыпады. А финны, уверен, большими силами отойдут назад.

Россиянам надо набраться терпения, выжидать своего шанса. При этом финны сами могут поймать соперника на контратаке. Здесь не мальчишки собраны, а ребята из Германии, Бельгии, Англии вообще-то.

Пусть будет ничья

— Финны будут довольны и ничьей?

— Да, такой результат наших устроит. Хотя для меня в данном случае «наши» — и те, и т. е.

— Вот как? Так за кого же вы будете болеть?

— Я провел 60 матчей за Финляндию, и, безусловно, переживаю за эту сборную. Вместе с тем хочу, чтобы и финны, и россияне вышли из группы. Хотя это, наверное, невозможно на 97 процентов.

— Почему?

— Есть Бельгия и Дания. В принципе, завтрашняя ничья все-таки оставит шансы россиянам. А дальше уже все решится в последнем туре.

— Лично вас ничья устроит?

— Да, конечно. Для финнов набрать четыре очка в двух играх — это просто шедевр!

— Процитирую Леонида Слуцкого: «Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы»

— Здесь со Слуцким сложно спорить.

— Финны по-прежнему аутсайдеры?

— Если оценивать на бумаге уровень команд в нашей группе, то да. Другое дело, что мы сыграли на своих сильных качествах, и теперь все выглядит не так уже безнадежно. С датчанами на нашей стороне было везение, плюс отличный матч провел вратарь.

— В сборной России сейчас, похоже, нет голкипера уровня Градецкого.

— Все же определяется в одном конкретном матче. Посмотрим. Но, пожалуй, он посильнее российских коллег по амплуа.

— В Финляндии опасаются Дзюбу?

— К нему особое внимание. Мне он нравится как нападающий. На месте тренера был бы доволен иметь в своем составе такого форварда. Дзюба здорово принимает мяч в штрафной и эффектно скидывает его партнерам. Не просто абы куда — а нацелено выдает передачи под удар. Ценное качество. Это его «фишка» — хорошо выпрыгивает и доставляет мяч партнерам. Правда, против габаритных финских защитников ему придется непросто. Нас ждет интересная дуэль.

Нужно ориентировать российскую молодежь сразу уезжать в Европу

— Сборная России вас совсем разочаровала в матче с Бельгией?

— Да я бы так не сказал.

— Почему?

— Изначально понимал разницу в классе соперников. Бельгия — топовая сборная. При этом, считаю, бельгийцы сыграли не на максимуме, затратив где-то 75 процентов усилий.

— И даже этого хватило для разгрома...

— Ну, это же очевидно. В сборной России всего три игрока выступают в Европе. При всем уважении к российской премьер-лиге, счет на табло.

— Почему ваш основной форвард Пукки выступает за «Норвич», а никого из россиян нет даже в чемпионшипе?

— Думаю, здесь дело в менталитете, в жизненной установке. Молодые финские футболисты уже в 14-16 лет мечтают играть в Европе. Они хотят уехать из местной лиги. В России же ребят, как правило, готовят к РПЛ. Молодежь хочет попасть в «Спартак» или «Зенит». Думаю, надо изначально немного поменять эту ситуацию.

— Ориентировать талантливую российскую молодежь сразу на Европу?

— Ну да. Сразу. Даже если они там потеряют в зарплате, все равно еврокубки показывают разницу в классе. Российские клубы вроде и встречаются со средними соперниками, но темп игры, например, в Бельгии и Голландии все же другой! И что получается? Там не успели, тут не успели...

Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вернется ли Роман Еременко в РПЛ?

— Как дела у вашего старшего брата Романа? Намерен ли он летом возобновить карьеру?

— Рома сейчас в Финляндии, поддерживает форму, готовится к открытию трансферного окна.

— Увидим ли мы его опять в РПЛ?

— Про Россию пока ничего сказать не могу. Все возможно, но мы больше ориентируемся на другие страны.

— Арабские?

— Не исключаю этого. Есть варианты и в США. Пока нет 100-процентной ясности, ведутся переговоры. Поживем-увидим.