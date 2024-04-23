Мюллер: «Цель сборной Германии — победить на чемпионате Европы»

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы-2024.

«Я знаю, что в конечном счете всегда важен результат. Конечно, цель сборной Германии — победить на чемпионате Европы», — приводит слова Мюллера GQ Germany.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. В турнире будут участвовать 24 сборные. В группе A Германия сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

В текущем сезоне 34-летний Мюллер провел 36 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.