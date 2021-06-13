Финская угроза. Россию ждет соперник, которому для победы достаточно одного удара

Финляндия, с которой команда Черчесова сыграет следующий матч чемпионата Европы, преподнесла главную на данный момент сенсацию турнира.

Начиная с жеребьевки группового турнира Евро-2020 у нас в голове прочно укоренилась мысль, что решающий для сборной России матч — в Копенгагене. С одной стороны, все логично. Бельгия по определению где-то в другой — космической лиге. С Данией тоже все понятно. Это более высокий, но более менее сопоставимый с нашим уровень. Но только в том случае, если подойти к конкретной игре в идеальном физическом состоянии и без потерь системообразующих исполнителей.

Однако, чтобы ехать в столицу Дании с реальными шансами на выход в плей-офф, российской команде еще нужно преодолеть финский барьер. Это читалось и до первого тура, а сейчас встреча с нашими соседями — по-настоящему ключевая. Между тем «филинов», как называют команду Суоми на родине, многие по-прежнему недооценивают. Словно на дворе 1983 год, и защитник Маркку Канерва в составе ХИК в Кубке УЕФА получает 0:5 от «Спартака».

Годы спустя Канерва стал самым успешным тренером за всю историю финского футбола. Сначала в 2009-м вывел молодежку в финальную часть первенства Европы, а теперь привез уже на взрослый Евро участвовавших в турнире двенадцатилетней давности Яааколу, Райталу, Тойвио, Спарва и главную финскую звезду — Пукки.

Форварда, который недавно во второй раз поднялся с «Норвичем» в АПЛ, можно назвать символом прагматичной игры «филинов». Как и местные хоккеисты, они умеют терпеть и ждать свой шанс, в который Пукки готов вцепиться зубами. Примерно так было в мартовском отборочном матче ЧМ-2022 в Киеве, где финны без шансов уступали Украине, однако на последних минутах их лидер на ровном месте заставил защитника потерять мяч и заработал пенальти, с которого Финляндия сравняла счет.

? Finland's first line-up at a major tournament ?#EURO2020 pic.twitter.com/1qXEtYvuw0 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Отчасти та встреча получилась похожей на игру с Данией. С важной оговоркой, что жуткая история с Кристианом Эриксеном разделила матч на две абсолютно непохожие части. До эпизода, который потряс весь футбольный мир, датчане играли именно так, как и подобает занимающей десятое место в рейтинге ФИФА команде. Стабильность состава, где вызывает вопросы только позиция центрального нападающего, — это еще и уровень сыгранности, сопоставимый с ежедневно тренирующимися вместе клубными командами. Так что за неполный первый тайм стало понятно, чего не любят финны.

Прежде всего — высокие скорости. Причем речь даже не о темпе движения соперника, а о перемещении мяча. Даже с тремя центральными защитниками гости периодически не успевали страховать центральную зону перед штрафной, а также не всегда слаженно действовали при фланговых подачах. Семь ударов Дании в стартовые 20 минут говорят о многом. До перерыва Финляндию оставили в игре сэйвы Храдецки, а главное спасение голкипер «Байера» приберег на второй тайм, когда парировал пенальти в исполнении Хейбьерга.

При этом игра гостей вторым номером — это не турецкий автобус, который в матче открытия был смят итальянским бульдозером. Финны старались агрессивно накрывать соперника в центральной зоне и периодически переходили в позиционное наступление. А когда Дания включала прессинг, выход из обороны осуществлялся за счет длинных передач. Благо, цепляться за мячи в таких ситуациях здорово умеет Пукки, и в одном эпизоде Кьер остановил потенциальный выход своего оппонента один на один, действуя на грани фола и с риском нарваться на красную карточку.

Впрочем, на полноценный голевой момент это все-таки не тянуло, но, в конце концов, финнам удалось выжать максимум из своего единственного шанса при суммарном соотношении ударов 1-23! Учитывая, что благородно не праздновавший взятие ворот Похьянпало до своего гола не слишком выделялся, кто-то посчитает случившееся нелогичным. Однако нельзя не отметить, что значительную часть интересных атак гости проводили левым флангом, и подачи сделавшего голевой пас Уронена почти всегда получались качественными.

Первый гол первым ударом в створ в день дебюта на одном из главных турниров мирового футбола — это впечатляет. Хотя финны за последнее время и Францию на ее поле обыгрывали, и создавали серьезные проблемы Италии. Но все-таки успех в Копенгагене — особенный. Как признался Канерва, его команда надолго запомнит эту игру. И так же очевидно, что теперь раскрепощенная и поверившая в себя Финляндия — не призрачная, а реальная угроза планам России по выходу в плей-офф.