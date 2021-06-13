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Финская угроза. Россию ждет соперник, которому для победы достаточно одного удара

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 13:00
12 июня. Копенгаген. Сборная Финляндии праздует победу над Данией. Фото AFP
12 июня. Копенгаген. Сборная Финляндии праздует победу над Данией. Фото AFP
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Финляндия, с которой команда Черчесова сыграет следующий матч чемпионата Европы, преподнесла главную на данный момент сенсацию турнира.
Дания — Финляндия
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0.Идеи и перестроения Черчесова: смело, но ничем не подкреплено. Почему Россия крупно проиграла Бельгии

Начиная с жеребьевки группового турнира Евро-2020 у нас в голове прочно укоренилась мысль, что решающий для сборной России матч — в Копенгагене. С одной стороны, все логично. Бельгия по определению где-то в другой — космической лиге. С Данией тоже все понятно. Это более высокий, но более менее сопоставимый с нашим уровень. Но только в том случае, если подойти к конкретной игре в идеальном физическом состоянии и без потерь системообразующих исполнителей.

Однако, чтобы ехать в столицу Дании с реальными шансами на выход в плей-офф, российской команде еще нужно преодолеть финский барьер. Это читалось и до первого тура, а сейчас встреча с нашими соседями — по-настоящему ключевая. Между тем «филинов», как называют команду Суоми на родине, многие по-прежнему недооценивают. Словно на дворе 1983 год, и защитник Маркку Канерва в составе ХИК в Кубке УЕФА получает 0:5 от «Спартака».

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле.Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Годы спустя Канерва стал самым успешным тренером за всю историю финского футбола. Сначала в 2009-м вывел молодежку в финальную часть первенства Европы, а теперь привез уже на взрослый Евро участвовавших в турнире двенадцатилетней давности Яааколу, Райталу, Тойвио, Спарва и главную финскую звезду — Пукки.

Форварда, который недавно во второй раз поднялся с «Норвичем» в АПЛ, можно назвать символом прагматичной игры «филинов». Как и местные хоккеисты, они умеют терпеть и ждать свой шанс, в который Пукки готов вцепиться зубами. Примерно так было в мартовском отборочном матче ЧМ-2022 в Киеве, где финны без шансов уступали Украине, однако на последних минутах их лидер на ровном месте заставил защитника потерять мяч и заработал пенальти, с которого Финляндия сравняла счет.

Отчасти та встреча получилась похожей на игру с Данией. С важной оговоркой, что жуткая история с Кристианом Эриксеном разделила матч на две абсолютно непохожие части. До эпизода, который потряс весь футбольный мир, датчане играли именно так, как и подобает занимающей десятое место в рейтинге ФИФА команде. Стабильность состава, где вызывает вопросы только позиция центрального нападающего, — это еще и уровень сыгранности, сопоставимый с ежедневно тренирующимися вместе клубными командами. Так что за неполный первый тайм стало понятно, чего не любят финны.

Прежде всего — высокие скорости. Причем речь даже не о темпе движения соперника, а о перемещении мяча. Даже с тремя центральными защитниками гости периодически не успевали страховать центральную зону перед штрафной, а также не всегда слаженно действовали при фланговых подачах. Семь ударов Дании в стартовые 20 минут говорят о многом. До перерыва Финляндию оставили в игре сэйвы Храдецки, а главное спасение голкипер «Байера» приберег на второй тайм, когда парировал пенальти в исполнении Хейбьерга.

При этом игра гостей вторым номером — это не турецкий автобус, который в матче открытия был смят итальянским бульдозером. Финны старались агрессивно накрывать соперника в центральной зоне и периодически переходили в позиционное наступление. А когда Дания включала прессинг, выход из обороны осуществлялся за счет длинных передач. Благо, цепляться за мячи в таких ситуациях здорово умеет Пукки, и в одном эпизоде Кьер остановил потенциальный выход своего оппонента один на один, действуя на грани фола и с риском нарваться на красную карточку.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия&nbsp;&mdash; 0:1. Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от&nbsp;взглядов посторонних.Драма с Эриксеном — главное событие Евро-2020. Она заставила забыть о политике и напомнила о человечности

Впрочем, на полноценный голевой момент это все-таки не тянуло, но, в конце концов, финнам удалось выжать максимум из своего единственного шанса при суммарном соотношении ударов 1-23! Учитывая, что благородно не праздновавший взятие ворот Похьянпало до своего гола не слишком выделялся, кто-то посчитает случившееся нелогичным. Однако нельзя не отметить, что значительную часть интересных атак гости проводили левым флангом, и подачи сделавшего голевой пас Уронена почти всегда получались качественными.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Болельщики сборной Дании.«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

Первый гол первым ударом в створ в день дебюта на одном из главных турниров мирового футбола — это впечатляет. Хотя финны за последнее время и Францию на ее поле обыгрывали, и создавали серьезные проблемы Италии. Но все-таки успех в Копенгагене — особенный. Как признался Канерва, его команда надолго запомнит эту игру. И так же очевидно, что теперь раскрепощенная и поверившая в себя Финляндия — не призрачная, а реальная угроза планам России по выходу в плей-офф.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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