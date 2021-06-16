Мнение обозревателя «СЭ» перед матчем россиян с Финляндией.

«Завтра играем с Финляндией. Сибелиус. Этюд»

Во вторник вечером два знаменитых наших музыканта и болельщика, пианист Денис Мацуев и дирижер Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра, давали в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинке Третий концерт Бетховена.

Это было что-то невообразимое. Удивительная смесь волшебства и электричества от игры Мацуева, вспотевшего, кажется, больше, чем бельгийцы в матче с Россией, передавалась каждому, кому повезло находиться в огромном зале.

Денис Мацуев.

Уже много лет зная Дениса и помня, как он на концерт в честь своего 30-летия одел в спартаковские шарфы всех знаменитых представителей симфонической музыки, не сомневался, что футбола он хоть как-то, но коснется и теперь. Особенно если помнить о его дружбе со Станиславом Черчесовым и приездах на базу сборной в Новогорск — что на ЧМ-2018, что совсем недавно перед Евро.

И точно. Отыграв Бетховена, Мацуев вдруг сказал: «Завтра играем с Финляндией (тут публика, вроде вся такая изысканная, возбужденно зашумела)... Сибелиус. Этюд». А завершил исполнение небольшого произведения финского композитора... маршем Блантера. После чего раскланялся и в антракте рванул в аэропорт Пулково — сегодня его ждет концерт в Кремле. Но до того он успеет посмотреть — пусть и по телевизору — футбол с Крестовского острова.

Большой ли футбол? Узнаем совсем скоро.

Мацуеву, с которым мы списались уже после концерта, когда он сидел в самолете, тревожно. Как и всем нам. Не столько даже результат (он был, скорее всего, неизбежен), сколько качество игры сборной России не могло понравиться никому — тем более что и соперник особо не перенапрягался. Да и Станислав Черчесов на вчерашней пресс-конференции признал, что болельщики имели полное право на критику.

Особенно, думается, неприятно российским игрокам оттого, что их активно сравнивают с соседской сборной Украины. И даже дома — сильно в пользу последней, приводя ее стиль игры с Нидерландами и волю (два мяча отыграли!) нашей команде в укор. Не имеет значения ни то, что у обеих постсоветских сборных по ноль очков, ни то, что голландцы намного более молоды, сыры и несыгранны, чем бельгийцы. А имеет — то, что Россия сдалась почти сразу после пары глупых ошибок, Украина же билась до последней секунды.

Но тут самое время привести еще одну фразу из сообщения Мацуева: «Ну и побежать уже должны». Ту же тему мы днем ранее — разумеется, не в утвердительном, а в предположительном ключе — обсуждали в неформальном разговоре с некоторыми тренерами и комментаторами, работающими в студии-мяче «Матч ТВ» с прекрасным видом на «Арену Санкт-Петербург».

Денис Мацуев и Валерий Гергиев.

Всегда же хочется думать о чем-то хорошем — и нам сейчас представляется, что набор функционального состояния был спланирован тренерским штабом сборной так, чтобы на проектную мощность команда вышла как раз к матчу с Финляндией, поскольку с Бельгией все равно ловить было нечего. По некоторым предположениям, Черчесов с помощниками оттого и начали «отпускать» игроков от серьезных нагрузок попозже, чем перед ЧМ-2018, когда товар лицом надо было выдавать сразу.

Повторяю: это все не более чем догадки. Только оставшиеся игры в группе покажут, стоит ли за ними нечто большее, чем наша — а не штаба национальной команды — логика.

Эти же самые догадки заставляют не то что думать, а почти не сомневаться, что на сей раз Алексей Миранчук появится в стартовом составе. Он удачно вышел на замену против Бельгии и обладает той тонкостью в созидании, которая будет так нужна против плотной обороны финнов. А такого объема оборонительных действий, к которым Миранчук пока (Гасперини научит, но не сразу!) не особо склонен, с этим соперником, скорее всего, не потребуется.

Тем не менее их победа над Данией, в каких бы обстоятельствах она ни была добыта, и три очка в таблице говорят россиянам сами за себя: попробуйте не отнестись всерьез к команде очень толкового тренера Маркку Канервы — обязательно получите по сусалам. Даже если Леонид Слуцкий убежден, что финнам в Копенгагене феноменально повезло и до ужасной истории с Кристианом Эриксеном их игру в обороне даже нельзя было назвать хорошей. Так и было, но факт, что они отыграли на ноль, а такие вещи добавляют команде уверенности в разы.

А кое у кого ситуация прямо противоположная. Очень важно, чтобы, бескрыло проиграв Бельгии, наши игроки не засомневались в правильности пути, которым идут. Такие сомнения — первый шаг к краху. Тут уже дело за Черчесовым и правильностью его шагов в дни между 12 и 16 июня. Шагов, результаты и последствия которых, в том числе кадровые, мы увидим сегодня.

Жирков был нужен Черчесову как кладезь опыта. Вся центральная ось с Бельгией дебютировала на больших турнирах!

Одно, впрочем, уже известно, и тут от главного тренера уже ничего зависеть не могло — Юрий Жирков со слишком серьезной для участия в этом турнире травмой уехал домой. Обсуждается это очень широко: кто-то утверждает, что ветерана нельзя было ставить в стартовый состав, другие — вообще брать на турнир, а третьи убеждены, что Юрий Валентинович со дня на день объявит об уходе из футбола. Кто-то договорился до того, что в стартовый состав на Бельгию его поставил... Дзюба. Якобы со словами, что с одной из его классных подач он обязательно забьет.

Турниры уровня Евро раздувают слухи до абсурда, лепят из мухи слона. По мне, Жирков был нужен Черчесову прежде всего как кладезь громадного футбольного опыта. После ухода из сборной Игоря Акинфеева, а из футбола — Сергея Игнашевича 37-летний мастер оставался единственным, кто играл на обоих успешных турнирах сборной России — Евро-2008 и ЧМ-2018. Кто забил победный гол за ЦСКА в лиссабонском финале Кубка УЕФА-2005 местному «Спортингу», думаю, вы тоже еще не забыли. Как и его игру за «Челси», чемпионство не где-нибудь, а в АПЛ.

К чему все эти перечисления титулов? А вот к чему. В первом матче Евро вратарь и вся центральная ось обороны и полузащиты сборной России проводили первые свои матчи на больших турнирах. Прежде их на ЧМ и ЧЕ не было ни у Шунина, ни у Джикии, ни у Семенова, ни у Оздоева, ни у Баринова. Одной из причин доверия Жиркову со стороны Черчесова была его убежденность в том, что его опыт уравновесит чей-то мандраж. Ошибки Семенова и Шунина заодно с травмой самого Юрия показали, что, увы, не сработало.

За несколько дней до матча с Бельгией я давал в «СЭ» прогноз стартового состава и в итоге ошибся лишь в одной фамилии — назвал Караваева, а не Жиркова. Мне казалось, что с таким объемом челночной оборонительной работы, которая потребуется против первого номера рейтинга ФИФА, Юрий Валентинович уже объективно справиться не в состоянии и Черчесов предпочтет ему намного более молодого партнера по «Зениту». Вышло, однако, не так, хотя в итоге главному тренеру пришлось выпускать Караваева вместо Жиркова уже по ходу первого тайма.

Но не спешите Жиркова по-футбольному хоронить, ой не спешите.

Прекрасно помню, как после ЧМ-2018, на котором Жирков тоже играл с травмой, а после первого тайма матча с Испанией был заменен и на поле вернулся еще очень-очень не скоро, он в нашей беседе после чемпионата объявил об уходе из сборной. Точно как Акинфеев. Но если голкипер оказался непреклонен, то крайний защитник-полузащитник — вернулся. В связи с чем нескончаемым потоком пошли мемы, которые не заканчиваются до сих пор.

Но, видимо, всему свое время...

Есть такое слово — «надо»

А насчет победы над финнами приведу одно из любимых выражений Черчесова: «Есть такое слово — «надо». Вот только это слово на фоне сложного психологического состояния может сборную еще сильнее сковать. Ведь отступать некуда.

Но оправданий ей в случае неудачи (то есть невыигрыша) никто искать не будет, и их не может быть — это тренеры и футболисты должны четко понимать. Финляндия — не Бельгия и не Дания, длинного и даже короткого списка суперклубов, которые игроки Суоми представляют, там и близко нет. К тому же игра — снова в Питере. И болельщики свои, и лететь-ехать никуда не надо было.

Давайте-ка по традиции попробую вычислить стартовый состав. Сильно рискну с самого начала. И получится схема 3-4-3: Сафонов — Джикия, Семенов, Кудряшов — Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев — Головин, Миранчук, Дзюба. То есть по сравнению со стартовым матчем Сафонов, Кудряшов, Караваев и Миранчук, как мне кажется, выйдут вместо Шунина, Жиркова, Кузяева и Баринова. Если же Кудряшов будет готов не на сто процентов, появится Баринов.

Некоторые наши игроки за время между матчами наговорили всякой, на мой взгляд, ерунды. Отчего-то модным вдруг стал миф, будто в стартовом отрезке матча, причем довольно значительном, бельгийцы чего-то там испугались и вообще не атаковали. Эй, друзья, а ничего, что они первый гол на десятой минуте забили? Да, не на четвертой, как Польша, — в этом плане уже прогресс. Но, в принципе, — все равно еще в момент, когда мы «мяу» сказать не успели. Да, это произошло после грубой ошибки Семенова — но что, на ней жизнь закончилась? Футбол — он не 10, а 90 минут длится.

Такие комментарии, из которых следовала неготовность признать, что сборная против Бельгии играла просто очень плохо, сердили болельщиков еще сильнее. Потому что важно, конечно, не проигрывать — но если уж проиграли, то извольте, ладно, не сразу, но хотя бы пару дней спустя случившееся адекватно оценить.

Мосты между командой и публикой, в отличие от ЧМ-2018, пока разведены. А сведут ли их снова, зависит только от самой сборной. От того, что она покажет и чего добьется с Финляндией.

Сыграют наши хоть на двадцать процентов от таланта (тут уж больше взять неоткуда) и на восемьдесят — от страсти их большого поклонника Дениса Мацуева на вторничном концерте в Мариинском театре, — уверен, что по крайней мере финнов одолеем. А лучше — обыграем.

Даже самого Пукки. Не говоря о Похьянпало...