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Сегодня, 18:20

Даку: «Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие качества и достойно представить Албанию на Евро-2024»

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Нападающий «Рубина» и сборной Албании поделился ожиданиями от выступления своей национальной команды на чемпионате Европы-2024.

Албания сыграет в одну группу с Испанией, Италией и Хорватией.

«Мы знаем, насколько у нас сложная группа. Испания, Италия, Хорватия — одни из сильнейших сборных в мире. Но при этом и мы обладаем отличной командой и великолепными футболистами. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие качества и достойно представить Албанию на Евро», — цитирует Даку Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку отыграл 29 матчей за «Рубин» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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