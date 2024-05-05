Даку: «Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие качества и достойно представить Албанию на Евро-2024»

Нападающий «Рубина» и сборной Албании поделился ожиданиями от выступления своей национальной команды на чемпионате Европы-2024.

Албания сыграет в одну группу с Испанией, Италией и Хорватией.

«Мы знаем, насколько у нас сложная группа. Испания, Италия, Хорватия — одни из сильнейших сборных в мире. Но при этом и мы обладаем отличной командой и великолепными футболистами. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие качества и достойно представить Албанию на Евро», — цитирует Даку Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку отыграл 29 матчей за «Рубин» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.