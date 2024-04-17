Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере»

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» назвал лучший матч в своей карьере.

— Понятно, матч с «Ливерпулем» для вас — самый-самый. А номер два?

— Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.

Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача.

Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал — я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.

Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».