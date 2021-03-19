Второй после Шевченко, первый после Халка, кокаин и месть Кононову. Карьера Еременко в России

Роман почти 10 лет был одной из главных звезд РПЛ.

В конце февраля прозвучала новость: полузащитник Роман Еременко покидает «Ростов» по семейным обстоятельствам. Не исключено, что финн, считавшийся в свое время одним из сильнейших полузащитников нашей лиги, в нее больше не вернется. Сегодня, 19 марта, футболисту исполняется 34 года.

Яркая игра за «Рубин», а потом скандальный уход из казанского клуба, феерия в ЦСКА, двухлетняя дисквалификация за кокаин, ошибочный переход в «Спартак» и попытка вернуться на прежний уровень в команде Валерия Карпина. Вспоминаем невероятную карьеру Еременко в России.

Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второй после Шевченко трансфер на выход

В конце августа 2011 года «СЭ» стало известно о том, что т рансфер полузащитника киевского «Динамо» и сборной Финляндии Романа Еременко в «Рубин» согласован. По данным нашего издания, казанскому клубу лучший ассистент Лиги Европы-2010/11 обошелся в 13 миллионов евро, при этом зарплата игрока составила 2,5 миллиона в год. Также «Рубин» трудоустроил старшего из братьев Еременко — Алексея.

«Динамо» Роман, имеющий финский и российский паспорта, в свое время обошелся в 5,5 миллиона евро, а еще примерно полтора миллиона киевляне заплатили «Удинезе» летом 2008 года и зимой 2009-го, когда, прежде чем приобрести игрока, дважды брали его у итальянского клуба в полугодичную аренду.

— Зачем мы расстались с Еременко? Он был нашим ведущим футболистом. Совершал за матч от 100 до 130 технико-тактических действий, вел игру, — говорил в те дни главный тренер киевлян Юрий Семин . — Он всегда совершал самый большой объем беговой работы в команде. С одной стороны, Еременко — потеря. А с другой — нужно учитывать интересы клуба. Тратятся деньги на приобретения, но «Динамо» должно что-то и получать от трансферов! Еременко в свое время куплен за 4 миллиона евро, а продали его, по-моему, за 13,5 миллиона. То есть за 19 миллионов долларов! Для «Динамо» это правильное решение, которое я тоже поддержал. Мы неоднократно разговаривали с Игорем Михайловичем (Суркисом, президентом клуба — Прим. «СЭ» ) на эту тему. После продажи Шевченко в «Милан» это, наверное, второй по сумме трансфер в истории киевского «Динамо»!

— То есть, будь предложение «Рубина» меньше...

— ...не думаю, что президент его бы рассмотрел. Он Еременко любил. Роман — замечательный парень. На решение футболиста повлияли и предложенный ему личный контракт, и тот факт, что «Рубин» также пригласил его брата Алексея.

— Станет ли «Рубин» сильнее с приобретением Еременко-младшего?

— В Европе сейчас немного опорных хавбеков такого уровня. Но «Рубин» — специфическая команда. Все футболисты должны соблюдать определенную игровую дисциплину. Как это отразится на Еременко, предсказать не берусь...

В новой команде результативность Еременко поначалу снизилась. До зимней паузы в чемпионате России он успел провести за казанцев 10 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Однозначно хавбек мог занести себе в актив игру со «Спартаком» (3:0), за который получил от «СЭ» высокую оценку — 7.0. В начале второго тайма после умного паса Гекдениза Еременко оказался один на углу вратарской и выкатил мяч на дальнюю штангу Нобоа. Эквадорец положил начало разгрому красно-белых.

«Хозяева выглядели отлаженной машиной, в которую теперь вписался хитроумный Р. Еременко: когда забивался первый гол, полузащитник сделал пас на дальнюю штангу, хотя 99 процентов игроков нанесли бы удар по воротам», — писал корреспондент «СЭ».

9 мая 2012 года. Екатеринбург. «Динамо» — «Рубин» — 0:1. Сергей Давыдов, Роман Еременко, Кристиан Ансальди празднуют победу в Кубке России. Фото Алексей Иванов, —

«Техника Бекиича мне и не снилась»

Во второй части чемпионата Еременко вновь набрал всего два балла по системе «гол плюс пас». Зато именно его точный удар в финале Кубка России с «Динамо» (попал издалека в нижний угол ворот Шунина) принес «Рубину» трофей.

— Теперь не жалеете, что перешли в «Рубин»? — спросили героя матча в победной раздевалке.

— Я никогда об этом и не жалел. Мне все в Казани нравится.

Та игра завершилась неприятным инцидентом.

— При мне в подтрибунном помещении полузащитник «Динамо» Люк Уилкшир схватил за горло автора победного гола, нашего хавбека Романа Еременко и стал душить! — негодовал президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин . — Вовремя оттащили... По словам Еременко, Уилкшир был пьян — шел соответствующий запах. Австралиец на поле не выходил, сидел на лавке и всё видел — вот и расстроился. Но проигрывать тоже нужно уметь! Теперь КДК будет решать судьбу Уилкшира, федерация уже в курсе инцидента. Ну а с Еременко все в порядке. Будет и дальше забивать за «Рубин».

<br>

Курбана Бердыева спросили, не напоминает ли ему Еременко себя самого в молодости.

- Один финт у Романа точно мой — так называемая «задвижка», — подтвердил Бердыев. — Правда, лучше всего им не Роман и не я владел, а папа Ромы и Леши. Классный был игрок, очень техничный. Мы с ним в Ростове пересекались, когда он только начинал, а я в армии там служил. А теперь его сыновей хотят легионерами сделать... Жизнь ведь у этой семьи так сложилась, что она оказалась в Финляндии. Дети туда уехали за отцом, а теперь играют и работают на своей родине. Нет, мы за их статус поборемся и пойдем до конца.

Еременко в свою очередь всегда тепло отзывался о внешне мрачном тренере «Рубина»

— Работа с ним для любого игрока — блестящая школа! Бекиич тонко понимает футбол, интересно выстраивает тренировочный процесс, вникает в мельчайшие детали. Ни одна мелочь не ускользает. Играем, к примеру, в «квадрат». Он говорит: «Пас всегда должен быть под дальнюю ногу. Так партнеру удобнее принимать мяч». Или однажды в игре я попытался исполнить «улитку»...

— Знаменитый финт Бердыева?

— Да. Неважно получилось. На следующей тренировке Бекиич лично показывал, как нужно делать. У него-то даже в возрасте выходит супер! Мне такая техника не снилась...

В последнем туре РПЛ Еременко отправил в нокаут ЦСКА (3:1), оставив свой будущий клуб без Лиги чемпионов. На счету атакующего хавбека гол и результативная передача. Ту игру вообще можно было назвать бенефисом Романа, который на бис выдавал поистине гениальные пасы, раз за разом ставившие в тупик Игнашевича и Васина.

Невероятный гол «Зениту»

Во втором сезоне за «Рубин» Еременко забил «Волге», «Динамо», «Зениту», ЦСКА, «Анжи» и «Краснодару». Кроме того, записал на свой счет две результативные передачи.

Его гол в матче с питерцами (2:1) — шедевр. Финн с 25 метров пробил настолько неожиданно и в противоход Малафееву, что вратарь даже не шелохнулся.

<br>

— Вы часто бьете по воротам — это установка тренера? — спросили Романа после игры.

— Нет, сам начал пробовать. Удары тренирую регулярно, пробую почаще бить внешней стороной стопы, чтобы траектория получалась уходящей.

— Как у Криштиану Роналду?

— У него удар чуть-чуть другой — «падающий».

— Мне не сразу удалось убедить руководство в необходимости приобретения Романа, но он, думаю, окупил все затраченные на него средства. Сейчас это один из наших ведущих игроков, — заметил на пресс-конференции Бердыев.

В августе Еременко вместе с Владимиром Быстровым был признан игроком месяца в премьер-лиге. По такому случаю интервью «СЭ» дал отец хавбека, в прошлом известный футболист Алексей Еременко-старший.

— Малафеев в том эпизоде даже не шелохнулся, — вспоминал он гол-шедевр своего сына. — Поверьте, ничего случайного в голе нет. Рома эти удары регулярно тренирует. Бывает, заедет на два дня в гости, так первым делом просит: «Можно взять кипера из твоей команды?» С корзиной мячей втроем идем на поле. Я подаю — а Рома в течение часа с разных точек заряжает по воротам.

— В детстве кумиром Ромы был Фернандо Редондо. Странный выбор, не находите?

— Напрасно вы так. Сегодня аргентинца подзабыли, но в свое время он был одним из лидеров «Реала». Да, со стороны казался немножко грузноватым, неповоротливым, зато на поле всегда принимал идеальные решения. Если шел в отбор — то выгрызал мяч. Если пасовал — то своему. КПД феноменальный! Мы с Ромкой садились у телевизора, разбирали игру Редондо — и поражались. Мне этот футболист тоже очень нравился.

По итогам сезона-2012/2013 Еременко включили в список «33 лучших». На позиции центрального полузащитника он занял второе место, пропустив вперед Романа Широкова. Третьим стал Денис Глушаков.

Роман Еременко. Фото Никита Успенский, —

Интерес Бенитеса и Галицкого

В июле 2014 года появилась информация, что предметный интерес к игроку «Рубина» проявляет главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес. В апреле 2013 года «Рубин» играл в четвертьфинале Лиги Европы с «Челси», которым тогда руководил испанец. Вероятно, именно в той встрече Бенитес обратил внимание на финского полузащитника. Однако до конкретики дело так и не дошло.

А уже осенью Еременко неожиданно перестал проходить в основной состав казанцев. Из 11 матчей семь он начинал в запасе «Рубина». Еще в четырех вышел на поле после 67-й минуты.

Отчасти хавбек стал жертвой новой трактовки лимита на легионеров. Еще в мае Роман считался в нашей лиге россиянином, но уже в июле превратился в иностранца.

Но специалисты видели в опале финна и другую причину. Еременко вроде бы звали в «Зенит» и точно приглашали в «Динамо». Он отказал всем. В итоге, похоже, на него все и обиделись. В Казани потеряли шанс заработать хорошие деньги за новоиспеченного легионера.

Впрочем, Бердыев, отвечая на вопрос, почему в игре с «Локомотивом» (1:2) он выпустил Еременко слишком поздно, заявил, что все дело лишь в ротации состава.

Поползли слухи, что зимой финн покинет Казань. Но агент полузащитника Марко Трабукки их опроверг.

— С учетом того, что Еременко не всегда попадает в стартовый состав, планирует ли он уйти «Рубин» этой зимой?

— Роман хочет играть исключительно в Европе. Но переход зимой вряд ли возможен. Серьезные трансферы в европейские клубы гораздо легче совершать летом, а сейчас стоимость игрока достаточно высока. Поэтому подозреваю, что трансфер состоится только через полгода.

В декабре «Рубин» уволил Бердыева. Его место занял Ринат Билялетдинов, который стал выстраивать игру своей команды вокруг Еременко. Роман вновь начал регулярно выходить на поле. При новом тренере он провел в РПЛ 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Специалисты отмечали, что креативный полузащитник стал затухать в Казани.

В мае Трабукки вновь заявил, что хавбек планирует продолжить карьеру за рубежом.

— Роман хочет уехать в европейский чемпионат, — отметил Трабукки. — Мы встречались с руководством казанского клуба и проинформировали его об этом. В «Рубине» к этой новости отнеслись с пониманием, готовы пойти навстречу и не будут препятствовать его уходу. У Еременко остается год контракта. Ведется работа. Есть конкретное предложение от европейского клуба, но я бы не хотел ничего конкретизировать.

— Правда, что к футболисту был серьезный интерес со стороны «Краснодара»?

— Да. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий всегда симпатизировал Роману. Также за последний год моим клиентом интересовались московские клубы. Еременко очень этим польщен, но хочет уехать в Европу.

«Еременко — выдающийся футболист. Кто не согласен, отписывайтесь от моего твиттера», — так Галицкий аттестовал футболиста в октябре 2013 года.

«Еременко вообще исчез!»

Но в Европу Еременко так и не уехал. Более того, его уход из «Рубина» получился скандальным.

— Я не знаю, где Еременко. Сидит, наверное, где-нибудь в Финляндии, — недоумевал Ринат Билялетдинов в августе 2014 года. — Не в курсе, что с ним. Краем уха слышал, что его агент суетится, ищет какие-то варианты. Он испортил парню карьеру, и нам в какой-то степени помешал. Мы рассчитывали на Романа, а получается так, что агент делает свои дела, мотивировав это интересами футболиста. В интересах игрока — выходить на поле, а не сидеть где-то и ждать, как решится ситуация.

— После сезона пытались поговорить с Романом?

— Он вообще исчез. Потом выяснилось, что с подсказки своего агента написал заявление о расторжении контракта в одностороннем порядке, не имея на то веских причин. Получилось так, что футболист пропал. Кузьмин даже дозвониться до него не может. Готов ли дальше работать с ним? Пусть хоть объявится в команде, позвонит нам.

Но Еременко так больше в «Рубине» и не объявился. Вскоре подтвердилось, что еще в мае полузащитник действительно написал соответствующий документ, уведомив клуб о своем твердом желании уйти и отказе от получения денег, положенных по контракту, начиная с 1 июня. По сути, взял отпуск за свой счет и обезопасил себя от возможной дисквалификации.

Причиной такого демарша стали предложения от двух московских клубов — «Локомотива» и ЦСКА. Еременко выбрал армейцев — перевесила Лига чемпионов.

Не желая мириться с бесплатным уходом звездного полузащитника, «Рубин» в конце августа обратился в ФИФА для защиты своих интересов. «Трансфер в ЦСКА еще не осуществлен, так как между клубом и игроком остались нерешенные вопросы», — заявили представители казанского клуба в интервью ТАСС.

Роман Еременко. Фото Валентин Кобыща, ПФК ЦСКА

«Убедили Романа, что имеет смысл повременить с отъездом в Европу»

Но буквально через пару дней Еременко подписал контракт с красно-синими.

— Изначально Роман действительно рассматривал только варианты продолжения карьеры за рубежом, — рассказывал «СЭ» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. — Лишь после неоднократных встреч нам удалось убедить его в том, что имеет смысл все-таки еще задержаться в России. Но, к сожалению, Еременко не удалось договориться с «Рубином». Со своей стороны мы пытались сделать все от нас зависящее и предлагали казанцам решить проблему. Но, насколько мне известно, теперь этот вопрос находится в стадии рассмотрения палаты по разрешению споров ФИФА.

— Сейчас повсюду в моде санкции. Если «Рубин» выиграет дело, к ЦСКА их применят?

— Нет, ЦСКА не понесет никакого наказания. Мы вообще узнали о том, что Роман расторг контракт с клубом, уже когда вступили с казанцами в переговоры. В любом случае мало приятного в том, что спор находится в активной фазе.

— Получается, ЦСКА не платил «Рубину» никаких денег за трансфер футболиста?

— Нет. Еременко же расторг контракт с казанцами. Что касается зарплаты футболиста, то она адекватная.

А вот как сам футболист объяснил свое решение сменить клуб: «У меня оставался год контракта с «Рубином». Зимой почти всех лидеров распродали, ставку сделали на молодежь. А я хочу биться за самые высокие места! Когда клуб сменил ориентиры, стало ясно, что дальше нам не по пути. Надо двигаться вперед. Прежде чем подписать контракт с ЦСКА, я советовался с Бердыевым. Обсудили чисто футбольные нюансы. Он одобрил выбор, сказал, что я точно впишусь в командную игру»

«Он не дал развернуться Яя Туре»

Дебют Еременко за ЦСКА получился шикарным. В матче с «Ростовом» (6:0) он открыл счет голам за армейцев, мощно с лета пробив под перекладину после наброса Натхо. А на 88-й минуте устроил шоу возле углового флажка. Показал финт Зидана, еще одно обманное движение, крайне сложное по исполнению, а потом отдал блестящий по мысли пас на Витинью.

В первых четырех играх за армейцев атакующий хавбек забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Потрясающая статистика. Его взаимодействие в центре поля с еще одним экс-игроком «Рубина» Бибрасом Натхо ставило в тупик соперников.

На двоих Еременко и Натхо набрали 10 (7+3) очков за три матча. А израильский полузащитник за четыре неполные встречи и вовсе вышел на второе место в бомбардирской гонке (5 голов против 6 у Артема Дзюбы). Правда, три мяча он забил с пенальти.

— Еременко набрал форму, — констатировал Леонид Слуцкий. — При этом огромную роль сыграла заметно ужесточившаяся конкуренция: на три позиции в центральной зоне у нас сейчас четыре равноценных претендента — Вернблум, Натхо, Еременко и собственно Дзагоев, поэтому так просто в состав уже не попадешь. Лишнее доказательство того, что ничего действеннее конкуренции в этом мире не придумано

Жеребьевка Лиги чемпионов отправила армейцев в «космос». ЦСКА попал в группу с «Ромой», «Манчестер Сити» и «Баварией» Первый матч в Риме обескуражил — 1:5. Сразу пошли разговоры, что команда Слуцкого повторит знаменитые 1:18 «Спартака». Но красно-синие набрали пять очков. В гостях они сенсационно обыграли англичан, а дома свели встречу с ними вничью. Еще одно очко было набрано в домашнем матче с «Ромой» (1:1).

Журналисты пытались поддеть Слуцкого по поводу невзрачной игры Еременко в первых играх ЛЧ.

— После матчей Лиги чемпионов вы по-прежнему уверены, что усиление ЦСКА летом было первоклассным?

— Опять-таки: по какому счету мерить? Для чемпионата России мы получили топовых игроков, чье качество доказано годами. И они стали подтверждать его с первого матча. А если брать за точку отсчета «Баварию»... И Натхо, и Еременко были свободными агентами, поэтому, интересуй они немцев, оказались бы в Мюнхене. Сегодня у нас ни один российский игрок не играет не то, что в лучших клубах, а даже в лучших чемпионатах Европы. Единственное исключение — Черышев, да и тот в клубе из нижней половины. Уверяю вас: будь предложения — играли бы. Кстати, в матче с «Баварией», я считаю, Еременко был уже абсолютно конкурентоспоспобен.

После победы в Манчестере (2:1) Слуцкий отдал должное Еременко, который тактически сыграл очень грамотно

— Нам надо было лишить Яя Туре возможности начинать атаки своей команды. Чтобы это делал кто угодно — центральные защитники, Фернанду, Фернандинью, но только не Яя, поскольку в данном компоненте он в «Сити» безусловно лучший. В Химках к нему после потери мяча тут же подтягивался наш единственный форвард Муса, тогда как в Манчестере эта функция была возложена на Рому Еременко. И он с ней в целом справился.

Туре в итоге не сдержался, откровенно толкнул русского финна, за что увидел перед собой вторую желтую карточку, тут же превратившуюся в красную.

<br>

«Вопрос Асхабадзе: «Почему Еременко в ЦСКА, а не в «Спартаке»?!

Первую часть чемпионата России Еременко завершил на мажорной ноте. Его два гола в ворота «Амкара» на 79-й и 90+1-й минутах встречи принесли армейцам волевую победу. Команда Слуцкого ушла на зимнюю паузу на втором месте, на 4 очка отставая от «Зенита»

Болельщики армейцев не могли нарадоваться на дуэт новичков команды — Еременко-Натхо. Эти два трансфера ЦСКА, безусловно, стояли особняком. Равных израильтянину и финну по соотношению цены и эффективности на тот момент в РПЛ просто не было.

На счету дуэта, который сыгрался еще в «Рубине» начала 2010-х, в первой части сезона было уже 23 (15+8) очка по системе «гол + пас». Натхо являлся лучшим бомбардиром лиги наряду с Халком. Еременко — в шаге от них и делил второе место в списке снайперов ЦСКА с Сейду Думбья. Оба новичка, которые за считаные месяцы стали ключевыми фигурами в средней линии действующих чемпионов страны, перекрыли личные рекорды результативности. Так, Еременко забил в ворота «Амкара» свои 6-й и 7-й голы, успев принять участие лишь в 11 матчах. При этом в чемпионате-2013/14 он отличился всего три раза, в сезоне-2012/13 — шесть, а в дебютном первенстве-2011/12 — два. И во всех случаях проводил не менее 20 матчей. То есть в ЦСКА средняя результативность полузащитника выросла многократно!

По оценкам «СЭ», Еременко стал лучшим игроком первой части РПЛ, на две сотые опередив динамовца Вальбуэна. На третьем месте расположился Натхо, на четвертом — Халк.

«В мастерстве Еременко никто и никогда не сомневался — его уникальное чувство паса и широкий кругозор отмечали и в «Удинезе», и в киевском «Динамо», и в «Рубине», — писал «СЭ» в те дни. — Но только в ЦСКА открылось еще одно полезное для плеймейкера качество — результативность. Еременко за армейцев уже забил почти столько же мячей, сколько за всю карьеру в Италии и на Украине. И все это — не в ущерб ассистентским навыкам».

— Еременко — игрок высокого уровня. Мы подбирали футболиста специально под наш стиль, поэтому он быстро вписался в игру, — заметил в свою очередь Слуцкий. — Роман умеет все — может и забить, и отдать, и отобрать, и комбинирует хорошо. Еще до перехода Еременко я спрашивал у наших футболистов, с кем тяжелее всего играть. Вернблум ответил: «С Еременко». Это очень высокая оценка.

Весну 2015 года Роман провел не менее ярко. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи. Особняком, конечно, стоит дерби со «Спартаком», в котором хавбек оформил дубль, а армейцы одержали крупную победу — 4:0.

<br>

«СЭ» выставил ему высокую оценку- 8,0. «Выглядел на три головы выше соперников в центральной зоне — Чельстрема и Ромулу. Как от стоячих ушел от трех опекунов перед первым голом армейцев, сам же замкнул с помощью рикошета пас Мусы. Затем классным мощным ударом удвоил преимущество красно-синих».

Легенда «Спартака» Никита Симонян не мог скрыть своего негодования после той игры:

— Если Роман Асхабадзе отвечал за селекцию, ему можно предъявить претензии. Те игроки, которые в последнее время приглашены в «Спартак», не отвечают уровню и требованиям этого клуба, его традициям. Мне непонятна работа на трансферном рынке. Ведь давайте посмотрим на селекцию ЦСКА. Она поистине точечная. Кого не возьмут, практически все себя проявляют. Меня, в частности, интересует следующее: почему Еременко и Натхо оказались в составе армейцев, а не в «Спартаке»? Казалось бы, простой вопрос, а ответа нет...

25 мая 2015 года. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Роман Еременко забивает гол. Фото Алексей Иванов, —

Первый после Халка

В следующем туре Еременко принял непосредственно участие в разгроме своей бывшей команды — «Рубина» (3:0), забив третий гол армейцев.

В итоге с 13 мячами он поделил второе место в списке бомбардиров с Промесом и Рондоном. Лучшим снайпером стал Халк (15 голов).

— Еременко — номер один в команде по забитым мячам и по системе «гол+пас», а в чемпионате его опережает только Халк, — констатировал Слуцкий. — Для себя Рома провел феноменальный сезон: показал рекордную результативность, обошелся без травм, играл по 90 минут, был ключевой фигурой. Теперь — вторая сторона. К игрокам атакующего, креативного плана подходит цитата из «Покровских ворот»: люди творческого склада нуждаются в некоем руководстве. У них непременно будут неудачные матчи, спады. У Ромы и против «Ростова» был далеко не лучший день. И я, как любой тренер, к этому готов. Что касается критики. В апреле у нас были травмированы Дзагоев и Тошич, поэтому креатив в центральной зоне мог обеспечивать только Еременко. А он, к сожалению, вернулся после матчей сборной Финляндии в, мягко говоря, не лучшем состоянии и настроении. Но переложить с него ответственность было не на кого. Вот и причина нашего апрельского спада...

По итогам голосования футболистов премьер-лиги за лучшего игрока сезона Еременко набрал 192 балла, как и ЦСКА, став вторым. Халк оказался вне конкуренции (229 очков).

Армейцам предстояло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через два квалификационных раунда. Миссия оказалась выполнимой, благодаря трем голам финна в четырех играх с чешской «Викторией» и лиссабонским «Спортингом».

На сей раз жребий для команды Слуцкого оказался куда более благосклонным. Красно-синие попали в один квартет с «Вольфсбургом», ПСВ и «МЮ». И поначалу все складывалось весьма неплохо. Поражение от немцев, победа над голландцами и ничья с англичанами (голевой пас Еременко) оставляли ЦСКА нормальные шансы на попадание в плей-офф.

В конце октября Роман из-за проблем с пахом выбыл из строя на месяц. Без него армейцы проиграли три оставшиеся встречи в группе.

Почему Еременко, а не Широков?

Впрочем, стоит признать, что после квалификации ЛЧ Еременко (13 игр, две голевые передачи), как и Натхо, в чемпионате России не блистал. Вот рассуждения Слуцкого о причинах спада экс-казанцев:

— Каждый футболист в определенные моменты карьеры сталкивается с трудностями. У Натхо сейчас именно такой момент. Действительно, начиная с августовского матча со «Спартаком», когда Бибрас был заменен в начале второго тайма, он не провел ни единой встречи на своем лучшем уровне прошлого сезона. Причины? Во-первых, не лучшие функциональные кондиции. Во-вторых, болезненная травма — сотрясение мозга. В-третьих (и это, наверное, самое важное), Натхо впервые в жизни стал игроком ротации, хотя всегда и везде считался незыблемо основным. Во всех командах играл по 90 минут. Мне рассказывали случай: однажды в «Рубине» его заменили на семьдесят какой-то минуте, и это вызвало у него ужасную реакцию! Иными словами, человек привык быть лидером. Получается, Натхо борется и со своим телом, и со своей ей психологией.

— В случае с Еременко психология ни при чем? Всему виной здоровье?

— Да, там все проще. Повреждение сильно его ограничивает. Сейчас мы по совету докторов и физиотерапевтов решили не мучить ни его, ни себя и дали ему большую паузу — три недели. Их он тратит на лечение, после которого, согласно врачебным прогнозам, должен провести концовку сезона, будучи в оптимальном состоянии.

В марте Еременко вернулся на поле, провел в чемпионате России 12 матчей (все — в старте, Широков оставался в запасе), забил три мяча и отдал две голевые передачи. Финн стал героем встречи предпоследнего тура с «Краснодаром» (2:0) — гол плюс пас.

В эпизоде с голом сработала старая казанская связка Натхо — Еременко. И сработало решение Слуцкого о редком для этого сезона выходе израильтянина с первых минут. Его длинная передача застала врасплох Сигурдссона и вывела Еременко один на один. Роман распорядился мячом эстетски — когда показалось, что с ударом он уже затянул, пробил «шведкой». Кстати, свой первый в том чемпионате мяч, «Мордовии», он также отправил в сетку внешней стороной стопы.

<br>

Перед последним туром ЦСКА опережал «Ростов» Бердыева на два очка. Для армейцев все должно было решиться в Казани. Гол Дзагоева и сумасшедший сейв Акинфеева на последних минутах принесли красно-синим золотые медали. Это было первое и, похоже, последнее чемпионство Еременко в России.

После золотого сезона Слуцкого, естественно, спросили, почему он сделал выбор в пользу Еременко, а не Широкова:

— Вот, кстати, все говорят: Еременко провел не лучший чемпионат. Да, это так. При этом я даже больше скажу: после операций на паховых кольцах и приводящей мышце почти всегда следующий сезон футболисты проводят ниже своего уровня. Это прямо стопроцентная статистика! Поскольку очень долго возникают неприятные ощущения, человек не может привыкнуть к постоянно ноющей боли. Тем не менее, даже не забивая и не отдавая голевые передачи, Еременко проделывал большой объем работы и функционально был очень полезен. И мы выбрали уже адаптированный и наигранный прежде вариант, а Широков стал его жертвой.

Когда стало ясно, что ситуация развивается именно так, я поговорил с Романом. Сказал, что он должен спокойно и профессионально воспринимать эту ситуацию, что он все равно в команде. Ружье на стене висит, и оно все равно стрельнет, никуда не денется. Потому что есть высочайший уровень мастерства. Собственно, так и произошло. Победа в Уфе — гениальная голевая передача Широкова, и эти три очка, к которым он приложил не то что руку, а абсолютно все части тела, говорят о том, что уровень мастерства у него остался. И план, который мы выбрали, может, не сильно устраивает Романа. Но в этой ситуации мы решили поступить именно таким образом.

Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«ЦСКА мог засудить Еременко, а он поступил странно»

Следующий сезон в ЦСКА Роман начал отлично: три мяча и два голевых паса в первых пяти турах. В групповом турнире Лиги чемпионов именно его точный удар принес армейцам ничью в гостевой игре с «Байером» — 2:2. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что это результативное действие станет для финна последним в ЛЧ...

Последнюю игру в составе красно-синих Роман провел 2 октября против «Ростова» (0:2).

«Очевидно, что дела у ЦСКА совсем плохи, — писал корреспондент «СЭ». — Второй раз за неделю чемпионы России смотрелись в атаке просто до безобразия скучно и уныло. Усилий одного Еременко, который набрал отличную форму, явно недостаточно, чтобы рассчитывать хоть на какой-то успех».

Вскоре ЦСКА потерял Еременко. Навсегда. Допинг-пробы, взятые у хавбека после матчей с «Байером» и «Тоттенхэмом», выявили у него в организме наличие кокаина... Несусветная глупость практически поставила крест на карьере великолепного по российским меркам полузащитника.

Сначала контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА на месяц отстранил его от футбола. А 18 ноября Еременко был дисквалифицирован на два года. Контракт с ЦСКА, естественно, продлен не был.

Летом 2018 года появилась информация, что Еременко подпишет договор со «Спартаком». А родители футболиста дали эмоциональное интервью «Чемпионату».

— Вообще, ЦСКА — очень хорошая команда, — сказала мама Романа Неля. — Когда Ромчик там был, все было просто супер: атмосфера, взаимоотношения с руководством, партнерами по команде. Но увы — случилось то, что случилось. Когда у Ромы закончился контракт, со стороны ЦСКА два года было молчание. Ну, правда: Рома там денег не получал, расстались они по-хорошему. Но если после двухлетнего перерыва возникает вариант со «Спартаком» — то почему нет? Рома ведь понимает, что это работа. Я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: «Мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договоренностей». Очень больно, когда звучит это страшное слово: «Предатель». Я понимаю, если бы Роме два года платили, ждали его обратно, а тут он раз — спиной развернулся и убежал. Тогда — да, мы бы первые выступили против такого, сказали бы: «Так не поступают, это не по-человечески». Но ничего подобного не было. Сейчас его все обвиняют, говорят, что он предал ЦСКА, но ведь он этого не делал! Ему никто не платил, не поддерживал. Они просто расстались по-хорошему, когда всё случилось.

Почему руководство ЦСКА молчит, не выходит к прессе и не говорит, что договоренности не было? Почему не скажут, что Рома сам вправе решать, куда ему идти? Тем более, что у него закончился контракт!



ЦСКА молчать не стал. Гендиректор армейцев Роман Бабаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал довольно жестко.

— Еременко будет играть в «Спартаке»...

-Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб — и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время «Рубину» за переход Еременко.

— ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать «Челси» в отношении Муту?

— Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии — все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

— Была ли договоренность о том, что Еременко вернется в ЦСКА?

— Зимой этого года мы действительно начали с Еременко предметные переговоры о возобновлении контракта, когда узнали, что Роман намерен вернуться в большой футбол. Начались встречи. На определенном этапе, как нам казалось, мы обо всем принципиально договорились. Более того, главный тренер, лидеры команды лично общались с Еременко, выразили ему полную поддержку и желание вместе работать дальше, несмотря ни на что.

— Почему все-таки не договорились с Еременко?

— Судя по всему, решающим стал финансовый фактор.

Роман Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Как «Спартак» мог обменять Еременко на Гулиева?!»

Еременко в итоге подписал контракт со «Спартаком». Время показало, что это было ошибкой. Всего семь матчей за красно-белых (только два в старте) и ни одного результативного действия... В начале января 2019 года клуб расторг соглашение с финским хавбеком. О причинах такого решения рассказал возглавлявший тогда «Спартак» Олег Кононов:

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы».

Есть версия, что Еременко «пострадал» из-за своего агента Марко Трабукки, который после отставки Массимо Карреры оказался в опале у руководства «Спартака».

Так или иначе, но уже спустя неделю после ухода из московского клуба Роман стал игроком «Ростова». В весенней части чемпионата он принял участие в 8 играх и отметился тремя голами (дубль в ворота «Рубина»). Еще одно результативное действие Еременко совершил в матче против «Спартака». На 80-й минуте домашней встречи с красно-белыми финн навесил на голову Элдору Шомуродову, который принес дончанам победу -2:1.

<br>

«Спартак» обладает фантастической способностью не ценить то, что имеет, — замечал после игры «СЭ». — И «Ростов», в чьем составе целая компания бывших красно-белых, — блестящий пример того, как высоко умеют летать «сбитые летчики» и как больно они бьют по своим. И речь сейчас не только о Карпине, которого Леонид Федун нарек этим обидным прозвищем. Есть гораздо более свежая и показательная история. Обменяли Еременко на Гулиева. Обменяли с доплатой. Логика была такой — избавляемся от ветерана с сомнительным прошлым и недружественным агентом, получаем перспективного молодого бульдога, воспитанника, которого когда-то тоже отдали. Но в результате ветеран с ходу вписывается в основной состав новой команды, ведет в ней игру и уже весной забивает три мяча. На счету перспективного — три желтые карточки, а еще куча штрафов за нарушение ПДД, и перед важным матчем против бывшей команды он избивает пешехода американца, что исключает его поездку в Ростов".

Именно в «Ростове» Роман начал потихоньку обретать себя прежнего. Вот еще одна оценка его игры, сделанная обозревателем «СЭ»:

«Прямо сейчас Еременко играет так, что залюбуешься. Диктует ритм игры, отдавая классные пасы внешней стороной стопы, разгоняющие одну атаку «Ростова» за другой. Делает победный дубль при 0:0 на исходе матча с «Рубином». Открывает счет в первом полуфинале Кубка с «Локомотивом». И теперь вот ведет игру донской команды в матче со «Спартаком», увенчав дирижерские усилия отличным голевым прострелом на Шомуродова. Если бы Еременко хорошо сыграл только против «Спартака», можно было бы не сильно обращать на это внимание — на реваншистских настроениях однократно выстреливают многие. Но он так действует почти всю весну. И, главное, Еременко здоров».

Роман Еременко и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рома до 38 лет будет играть в России»

— Как считаете, для Романа эта встреча стала реваншем по отношению к красно-белым и Олегу Кононову лично? — спросили Трабукки после победы «Ростова» над «Спартаком».

— Думаю, к Кононову — частично, да. К «Спартаку» — нет.

— Почему?

— Потому что владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации.

Вообще «Спартаку» здорово досталось от своего бывшего футболиста. Уже в начале следующего сезона на 90-й минуте Еременко выдал голевой пас Зуеву, который лишил красно-белых победы — 2:2.

И, наконец, в 13-м туре нынешнего чемпионата Еременко сильно пробил из-за пределов штрафной по воротам Максименко, Мамаев вовремя подставил ногу, переправив мяч в сетку — 1:0.

<br>

Весной 2019 года Трабукки сделал довольно громкое заявление в отношении своего клиента:

— Считаю, что Еременко вместе с Азмуном и Влашичем — лучший футболист чемпионата России. Роман еще много лет останется на ключевых ролях в российском футболе, который из-за финансового кризиса и лимита на легионеров не может стать сильнее. Поэтому на таком фоне Роман минимум до 37-38 лет будет радовать болельщиков или, напротив, не радовать тех специалистов, кто прогнозировал, что он не сможет вернуться.

Однако нынешний сезон финн вряд ли может занести себе в актив — 16 игр, один гол, одна передача. Безусловно, влияние на его спортивную форму оказал коронавирус, стали вылезать старые болячки. Было видно, что в отдельных встречах Роману уже где-то не хватает свежести. Но никто не ожидал, что в 33 года Еременко расторгнет контракт с «Ростовом». Официальная версия — проблемы в семье. И отец футболиста, и его агент утверждают, что игрок пока не готов продолжить карьеру в России.