Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.

«Если бы мне пришлось сыграть один матч в своей карьере заново, я бы выбрал финал Евро-2012 против Испании. Мы не заслужили такого результата, мы были измотаны. Я не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях. Если бы нам дали дополнительный день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому, но так мы ничего не смогли сделать против Испании», — приводит слова Буффона La Repubblica.

В финале чемпионата Европы-2012 сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0. Голы забили Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата. Это был последний Евро, в финальной части которого принимали участие 16 команд.

Летом 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас 46-летний вратарь занимает должность координатора команды в сборной Италии.