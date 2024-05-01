Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:09

Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.

«Если бы мне пришлось сыграть один матч в своей карьере заново, я бы выбрал финал Евро-2012 против Испании. Мы не заслужили такого результата, мы были измотаны. Я не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях. Если бы нам дали дополнительный день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому, но так мы ничего не смогли сделать против Испании», — приводит слова Буффона La Repubblica.

В финале чемпионата Европы-2012 сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0. Голы забили Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата. Это был последний Евро, в финальной части которого принимали участие 16 команд.

Летом 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас 46-летний вратарь занимает должность координатора команды в сборной Италии.

Джанлуиджи Буффон
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Миранчука: «Новый контракт от «Аталанты»? Все будет зависеть от концовки сезона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 21:45
Торино – Болонья
 - : -
4.05 19:00
Монца – Лацио
 - : -
4.05 21:45
Сассуоло – Интер
 - : -
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 - : -
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
 - : -
5.05 16:00
Верона – Фиорентина
 - : -
5.05 19:00
Милан – Дженоа
 - : -
5.05 21:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.05 19:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
6.05 21:45
Удинезе – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости