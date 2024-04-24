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Сегодня, 17:24

В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Логотип Евро-2024
Фото Global Look Press

Министерство информации Белоруссии разрешило местным телеканалам транслировать матчи Евро-2024 без согласия УЕФА.

Соответствующая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В прошлом году в стране был принят закон о разрешения использования интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, если он принадлежит к недружественным странам. Теперь в перечень этих правообладателей включили УЕФА.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Футбол
Евро-2024
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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