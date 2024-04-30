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Сегодня, 09:10

Алаев заявил, что у него нет желания ехать на Евро-2024

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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, поедет ли на Евро-2024.

«Пока не думал о том, поеду ли зрителем на Евро-2024. У меня все мысли о РПЛ. Но особого желания ехать на Евро нет. Если пригласят и будет возможность, то поеду. Но пока другие планы — межсезонье короткое. РФС — член УЕФА. УЕФА приглашает каждого из 55 членов организации на все свои мероприятия без исключения. Есть определенная квота билетов, которая поступает в РФС, и ей потом распоряжаются», — приводит слова Алаева Sport24.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Источник: Sport24
Александр Алаев
Чемпионат Европы по футболу
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Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024

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