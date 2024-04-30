В РФС объяснили недопуск российских арбитров к работе на Евро-2024

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что УЕФА не запрещает российским арбитрам работать на международных матчах, но предпочитает избегать возможных конфликтных ситуаций с некоторыми сборными.

23 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список судей, которые обслужат матчи чемпионата Европы-2024. На турнире будут работать по два арбитра из Франции, Англии, Италии и Германии, остальные страны (Португалия, Испания, Румыния, Словакия, Нидерланды, Польша, Турция, Швеция, Швейцария, Словения) представлены одним судьей. Российских арбитров в этом списке не оказалось.

«От УЕФА нет запрета на работу судей на международных матчах. В УЕФА хотят иметь свободу назначения судей. Когда они сталкиваются с нежеланием некоторых сборных играть матчи с участием российских субъектов футбола, то предпочитают избегать таких ситуаций. Мы считаем это неправильным, но это решение УЕФА. Конечно, наши судьи хотят обслуживать международные матчи», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.