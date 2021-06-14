Хоккейный тренер Раймо Сумманен — о менталитете россиян и финнов и предстоящем матче чемпионата Европы.

Раймо Сумманен, бывший главный тренер «Авангарда», в интервью «СЭ» прокомментировал выступление сборной Финляндии на чемпионате Европы по футболу и предстоящую игру со сборной России, которая состоится 16 июня.

— Что можете сказать по поводу успеха сборной Финляндии в первой игре Евро с Данией?

— Как спортсмен и человек, который до 15 лет играл в футбол, могу сказать: я счастлив, что наша команда впервые в своей истории принимает участие в этом чемпионате. И эта победа не может не радовать.

Мы провели много времени в обороне, играли от защиты, а потом забили важный для нас гол. Результат действительно хороший, команда сделала все, что могла. Надеюсь, что сборная сумеет так же здорово играть на протяжении всего чемпионата.

Эта победа — значимое событие не только для футбола, но и для всего финского спорта в целом. Единственный негатив — страшная ситуация, произошедшая с Кристианом Эриксеном. Хорошо, что все в итоге обошлось, надеемся, что с ним все будет нормально. Впервые выступаем на чемпионате Европы, и такое произошло... И для болельщиков, и для футболистов матч сложился неоднозначно.

— Вас шокировал момент с Эриксеном?

— В спорте и жизни такое может происходить. Есть две неприятные вещи. Первая — ТВ-камеры. Было ужасно, что телевизионные камеры не выключили. Когда голая болельщица или голый болельщик выбегают на поле, их сразу отводят в другую сторону. А здесь, наоборот, камеры были направлены на происходящее. Второе — доигровка. Матч не стоило доигрывать в тот же вечер, его стоило бы перенести на другой день.

— На что способна финская сборная на этом Евро?

— Финский спорт сейчас — командный во всех его проявлениях. У нас на каком-то ментальном уровне заложено, что нужно защищаться, защищаться и еще раз защищаться, примерно так я это вижу. То же самое можно сказать про хоккей, про баскетбол и даже про волейбол. Раньше у нас были проблемы с командными видами спорта, но сейчас мы коллектив, действительно сплоченный коллектив. И сегодня у нас как никогда есть шанс выигрывать различные турниры.

— Верите, что уже на Евро Финляндия сможет добиться больших результатов?

— Самое главное сейчас, когда мы впервые принимаем участие в чемпионате Европы, — это понимать такую простую вещь: сразу к большим свершениям мы вряд ли придем. Нужно двигаться маленькими шагами: забили гол, выиграли матч, набрали очки. Что хорошо для сборной Финляндии сейчас — это отсутствие давления. Добиться сразу больших результатов непросто.

Мы увидели в игре с Данией, что даже если команда всегда владеет мячом и атакует, она не всегда побеждает. То же самое и в хоккее: неважно, сколько атак провел твой соперник, неважно, как долго он владеет мячом или шайбой, у тебя всегда есть шанс на победу. Это и стало ключевым моментом во встрече с датчанами.

Конечно, они играли невероятно хорошо. И после этого инцидента с Эриксеном создавали моменты, было видно, как они старались изо всех сил. Но в спорте такое случается: нагнетает одна команда, а побеждает другая. Мы создали не так много моментов, но забили, в этом наша сила.

Также хорошо сыграл голкипер, но победа не только заслуга вратаря. Наши вратари очень хороши — как и в хоккее. Лучшими футболистами в Финляндии зачастую выделяют вратарей. Но против Дании мы играли как одно целое, как один человек, все помогали обороне.

Мне очень интересно, как сложится матч против России. Я ведь тренировал здесь. Когда русские играют слаженно, коллективно, за Mother Russia — они действительно опасный соперник. Финны действуют от обороны, мы защищаем свои ворота, выжидаем, когда соперник начнет рисковать и ошибаться, а затем бежим в контратаку. Но если русские играют от обороны так, как они это умеют, то игра абсолютно в их руках. А вот если они не будут действовать слаженным механизмом, то у Финляндии есть шанс.

— Что в целом думаете о российском футболе?

— Могу сказать о вашем спорте в целом. Я работал с российскими игроками в Омске, русские умеют выкладываться по максимуму. А на различных чемпионатах они выступают за свою Родину, там они выходят и играют по принципу «сделай или умри».

Также русские находятся под сильным давлением, они уступили в первом матче, а нашу сборную примут на домашнем поле. Но повторюсь, если команда играет за Родину, она максимально сплочена, хорошо защищается, такую сборную очень тяжело победить.

Интересно, насколько хорошо получится у нашей сборной играть от защиты, получится ли сработать как в Копенгагене. Финны тоже сильные и сплоченные. Игра с Россией будет хорошей проверкой на прочность.

Те ребята, которых я тренировал, они всегда выкладывались по максимуму, делали все, что от них требуется, все российские спортсмены такие. Иногда они выкладываются настолько, что ты сам не замечаешь, как ошибаешься. Они играют с холодной головой и слаженно, они как воины. Одолеть их будет нелегко.

Кстати, у меня были билеты на Евро в прошлом году, я очень хотел посмотреть несколько игр. Но из-за ковида мне придется смотреть матчи по телевизору.

— Какой прогноз дадите на матч?

— Как тренер, как спортсмен, я не предсказываю никаких результатов. Ты просто не можешь это сделать. Каков бы ни был результат, есть множество факторов, на него влияющих. Это и усилия команды, и удача, и все что угодно, что может повлиять на исход встречи.

Надеюсь, что обе команды будут выкладываться на полную и покажут все, на что они способны. Финляндия тоже опасна, потому что у команды нет никакого давления, как я уже сказал. Все знают, что мы играем от обороны, в этом нет никакого секрета. И так как это заранее известно, иногда это может стать проблемой, которую еще сложнее решить.

Я действительно горд за сборную Финляндии. В любом случае для финского спорта выход футбольной сборной на такой уровень — это уже большое событие. И в глазах финнов наша команда уже победитель. Наша сборная способна удивлять, и это не может не воодушевлять.

Надежда Тонконог