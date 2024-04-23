УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на Евро-2024

УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2024.

На Евро-2024 отработают по два арбитра из Франции, Англии, Италии и Германии, остальные страны представлены одним судьей.

В список включены: Артур Соареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида (Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Крузляк (Словакия), Франсуа Летексье (Франция), Дэнни Маккели (Нидерланды), Шимон Марциняк (Польша), Халил Умут Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Даниэль Зиберт (Германия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения) и Феликс Цвайер (Германия).

Кроме того, в рамках сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола КОНМЕБОЛ, на Евро отработает аргентинский арбитр Факундо Тельо.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

В марте этого года стали известны все страны, которые сыграют на Евро-2024.