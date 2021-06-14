Экс-защитник «Спартака» и сборной убежден в стойкости своего друга Черчесова .

Первый шаг в турнирах такого ранга одинаково сложен как для фаворитов, так и для тех, кто лишь мечтал об участии в нем. Наша сборная на этом Евро ни к тем ни к другим не относится. Хотя от нее с надеждой ждут того маленького праздника, который она подарила своим болельщикам на домашнем мировом чемпионате, показав удаль и игровую отвагу. Но надо же такому случиться, что коварный жребий уже на старте «подарил» команде Черчесова в соперники Бельгию, которую дружно считают главным претендентом на европейскую корону. А если учесть, что уже несколько десятилетий наши встречи с «Красными дьяволами» складываются только в их пользу, то в удачу в очередной верилось с трудом. Хотя, когда мы обсуждали эту тему с экс-капитаном сборной Виктором Онопко, тот прямо заявил: если вырвем у такого мощного противника ничью, то это будет хорошим началом с прицелом на будущее. Не смогли...

— А каким виделся исход матча с бельгийцами тебе? Тоже, как Онопко, считал, что ничья для нас в данном случае оптимальный вариант? — спросил я экс-защитника «Спартака» и сборной Юрия Никифорова.

— Не совсем так, — ответил он. — Зная характер Черчесова, был уверен, что он поставит перед командой только максимальную задачу. Так что ставка на ничью исключалась. По себе знаю: настраиваясь на малое, рискуешь не добиться и этого. Но не уступить на старте сопернику, которого прочат в победители, — значит поверить в себя, понять, как идти дальше. В турнире, где каждый матч решающий, это очень важно. К сожалению, не получилось. И теперь с финнами все придется начинать сначала.

— Но ведь играли на своем поле, а у соперника не было Де Брейне с Витселем...

— То, что дома и стены помогают, известно всем. Но не в случаях, когда тебе противостоит соперник, чей игровой уровень и подбор исполнителей на голову выше. Сегодняшняя Бельгия — это сборная сильнейших европейских клубов. И даже потеря таких ключевых игроков, как Витсель и Де Брейне, не влияет на ее мощь. Рискну предположить, что даже и без Лукаку команда Мартинеса сделала бы свое дело, имея в составе Мертенса, Менье, братьев Азар, Куртуа.

— Как восприняли состав, в котором наша команда начала матч?

— Признаюсь, с удивлением. Думал, что в обороне Черчесов предпочтет вариант с тремя центральными защитниками. Ведь в контрольных встречах с Польшей и Болгарией на этих позициях наигрывались Семенов, Джикия, а в последней встрече еще и Баринов. Здесь же было решено перейти на схему 4-4-2: Кузяев и Зобнин на флангах, Оздоев с Бариновым в опорной зоне, а впереди Дзюба, которого поддерживал Головин.

— Такая расстановка говорит о ставке на оборонительный футбол?

— Нет. Ведь, по сути, Головин выполнял обязанности второго форварда, а Зобнин и Кузяев — атакующих хавбеков.

— До матча, обсуждая возможный вариант линии обороны, Онопко говорил, что рядом с Джикией видит в ее центре Дивеева, которому Черчесов все-таки предпочел Семенова.

— Семенов и раньше наигрывался на этой позиции. Видимо, в его пользу сыграло то, что у него больше опыта выступлений за сборную, чем у Дивеева. Так что здесь все выглядело вроде бы логично.

— Извини, но как тогда объяснить все, что произошло, когда бельгийцы открывали счет? Ведь именно Семенов не сумел обработать мяч, который отскочил к Лукаку?

— Нелепейшая ситуация, которую создал сам защитник. Именно его ошибка позволила находившемуся в положении «вне игры» Лукаку узаконить свое положение у судей и беспрепятственно расстрелять Шунина. Я бы обратил внимание в этом эпизоде еще на два момента. То, как беспрепятственно дали сопернику сделать передачу в район штрафной. И вместо того, чтобы страховать Семенова, партнеры по обороне, взывая к судье, подняли руки. А ведь закон играть до свистка никто не отменял.

— На послематчевой пресс-конференции Черчесов сказал, что этот мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние футболистов. Насколько быстро пропущенный гол может сломать команду?

— Это неприятно, но не смертельно. Здесь многое зависит от уровня игроков, их опыта, умения перестраиваться. К сожалению, у нас таких немного. К примеру, тот же Семенов провел в «Ахмате» хороший сезон, хотя и там у него случались осечки. Но если в чемпионате страны их могут простить, то на турнире такого масштаба это гибель. Хорошо еще, что в первом тайме, когда Семенов неточным пасом обрезал партнеров и Лукаку рванул к воротам Шунина, ситуацию в подкате спас Джикия.

— Второй гол бельгийцев также логичным не назовешь. Здесь уже вина самого Шунина?

— Я бы сказал, что это коллективная вина вратаря и защитников. Вновь соперник беспрепятственно сделал передачу в штрафную. А там никто не подстраховал неудачно отбившего перед собой мяч Шунина. И оставленный без присмотра Менье сделал свое дело.

— О чем подумал в тот момент?

— Подумал, что если так пойдет, то еще пару мячей бельгийцы нам привезут. Хотя ничего особенного они на поле не придумывали. Просто быстро переходили в атаку, старались контролировать мяч, создавали опасность за счет фланговых передач. Тем более, отходя назад, мы позволяли им свободно принимать мяч на своей половине поля. Хотя уже и тогда счет мог быть покрупнее, не отрази на 21-й минуте Шунин удар в упор Азара.

— Не показалась, что второй тайм бельгийцы уже играли по счету?

— Это их право. Они чувствовали, что этого вполне хватит, чтобы довести дело до победы. К тому же наша атака была слишком предсказуема и легко читалась: поиск верховой передачей впереди Дзюбы, который пытался сбрасывать мяч на кого-то из партнеров. По большому счету, это могло сработать только раз, когда Артем, выиграв воздух, головой сбрасывал мяч влево. Но там никого из полузащитников не оказалось. Кстати, о том, какую тактику может избрать сборная России, и то, что к любому ее варианту они окажутся готовы, еще до игры говорил Роберто Мартинес. И в том, что это действительно так, мы, к сожалению, убедились.

— Насколько повлияли на игру сделанные после перерыва Черчесовым замены?

— Если судить по счету, то желаемого результата они не принесли. Хотя игра пошла веселей. С выходом сменившего Баринова Дивеева мы перешли на вариант с тремя центральными защитниками. А появления молодого Мухина вместо Зобнина и Миранчука вместо Черышева прибавило активности средней линии.

— Что, по-твоему, послужило причиной обратной замены Черышева?

— Судя по всему, Дениса выпустили под Дзюбу, которому не хватало поддержки одного Головина. Но это не сработало, поскольку прежде Черышев в такой роли не выступал. А вот Миранчука, на мой взгляд, следовало бы для этого выпустить раньше. Но это дело тренера, который всегда видит игру по-своему. Так что Миранчук с Мухиным, Караваевым и Дивеевым показали, что они могут быть полезны команде.

— Что скажешь о третьем голе бельгийцев?

— Все было на раз-два: разрезающий пас из глубины Менье на рванувшего Лукаку, который выиграл забег у Дивеева. Высший пилотаж! Ну а мы опять забыли про страховку.

— Кто из бельгийцев лучший? Лукаку?

— Феноменальный форвард без слабых мест. А еще очень хорош Менье — настоящий шахматист на поле!

— Из наших ребят кто-то понравился?

— Дзюба с Головиным пытались что-то придумать, боролись от свистка до свистка. Но без поддержки полузащиты им было тяжело.

— Что пожелаешь сборной?