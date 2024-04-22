Источник: полузащитник «Барселоны» де Йонг не сможет сыграть до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа, сообщает ESPN.

В матче 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3) нидерландского футболиста унесли на носилках.

По информации источника, хавбек восстановится к началу чемпионата Европы-2024 и сможет помочь сборной Нидерландов. В группе национальная команда встретится с Францией, Польшей и Австрией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

В текущем сезоне 26-летний де Йонг провел 30 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.