Перед вторым матчем россиян на чемпионате Европы «СЭ» вместе с G-Drive вспоминают лучших игроков команды Гуса Хиддинка, дошедших до полуфинала чемпионата.

Неудачный старт сборной России на главном турнире нынешнего лета огорчил многих, но вместе с тем немного напомнил первую часть евросказки 13-летней давности. Тогда национальная команда тоже начала с разгромного поражения, 1:4 от испанцев, но выиграла два оставшихся матча в группе, с действующим чемпионом Европы Грецией и шведами, и вышла в плей-офф.

Там в четвертьфинале Хиддинка и его команду ждал, пожалуй, лучший матч в истории сборной России — победа 3:1 над голландцами в дополнительное время давно ушла в отечественный футбольный фольклор. Так давайте еще раз о тех, кто творил эту легенду — Игоре Акинфееве, Сергее Игнашевиче, Андрее Аршавине, Романе Павлюченко.

Игорь Акинфеев

Даже сейчас, когда Акинфеев уже почти три года как завершил карьеру в сборной, очень многие сожалеют о его решении. И нет сомнений, что один из героев Евро-2008 и домашнего ЧМ-2018 и сейчас был бы усилением сборной России.

Тот чемпионат Европы, кстати, был для Игоря первым крупным турниром в карьере игрока сборной — на Евро-2004 он в свои 18 лет поехал третьим вратарем и на поле не выходил, а на ЧМ-2006 в Германию россияне не попали. Зато в этот период времени Акинфеев зарекомендовал себя как один из самых перспективных вратарей Европы и твердо стал основным в национальной команде.

Впрочем, его карьерный взлет в 2007-м прервала тяжелая травма колена, после которой он пропустил полгода — успешный отбор на Евро россияне заканчивали с опытным Вячеславом Малафеевым и дебютантом Владимиром Габуловым. Но вопрос о том, что кто-то из них заменит Акинфеева в воротах в финальном турнире, для Хиддинка даже не стоял. Игорь вернулся в сборную и отыграл во всех ее матчах в 2008 году, включая Евро.

После неудачного старта с Испанией Акинфеев в трех следующих встречах пропустил только один гол — от Нидерландов, а игры с Грецией и Швецией отстоял на ноль. Перед полуфиналом он возглавлял список вратарей с наибольшим количеством сэйвов на турнире.

Сергей Игнашевич

Многолетний партнер Акинфеева по сборной и ЦСКА, который тоже ушел в 2018-м. Но не только из национальной команды, но и вообще из футбола. При этом за сборную России он отыграл рекордные 126 матчей за более чем 18 лет.

За эти годы у Игнашевича сменилось немало партнеров — во времена отбора на Евро-2008 костяк обороны сборной составляли он, братья Березуцкие и Александр Анюков. Сергей провел 10 из 12 матчей квалификации.

Но перед финальным турниром Хиддинк решил перекроить оборону — и упрятал все армейское трио в запас. В итоге экспериментальная линия защиты, состоявшая из Анюкова, Дениса Колодина и Романа Широкова выглядела в провальном матче с Испанией крайне неубедительно. И уже на второй матч Игнашевич вернулся в основу, где привычно надежно отыграл оставшиеся матчи турнира.

Андрей Аршавин

Его имя настолько срослось с успехом сборной России в Австрии и Швейцарии, что некоторые болельщики и не помнят, что будущего игрока лондонского «Арсенала» в составе команды на Евро-2008 могло и не оказаться.

Аршавин единственный из футболистов, кто провел все 12 матчей отборочного турнира, забив три мяча. Но на 84-й минуте последней игры против Андорры схватил глупое удаление, поддавшись на провокацию соперника. И получил два матча дисквалификации. Хиддинк всерьез раздумывал — брать ли Андрея на турнир, где он мог дебютировать лишь в последнем матче группового этапа. Ведь к тому моменту для команды уже все могло быть решено.

Но вслед за блестящей игрой Аршавина за «Зенит», взявший Кубок УЕФА, голландский тренер рискнул — и не прогадал. Андрей вышел на решающий матч против Швеции, в котором россиянам нужна была только победа, и стал в нем лучшим. Он поучаствовал в первой голевой атаке и завершил вторую, доказав, что именно он движущая сила этой сборной.

А затем выдал бенефис в четвертьфинале против голландцев, приняв участие во всех трех голах сборной в ворота Эдвина ван дер Сара. Предголевая передача в первом случае, голевая на Дмитрия Торбинского во втором. И шикарный удар между ног вратаря — в третьем. Не случайно же Аршавина по итогам 2008-го считали одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Роман Павлюченко

Еще один игрок, вскоре после Евро-2008 оказавшийся в английской премьер-лиге. Но в отличие от Аршавина Павлюченко, скорее, герой неожиданный. Форвард, которого с легкой руки Хиддинка окрестили в прессе «спящим гигантом», не был лидером атак сборной ни в отборе, где он провел только шесть игр и забил два гола, пусть и оба ключевых в ворота Англии, ни даже в процессе подготовки к турниру.

Но выпал из состава сборной Александр Кержаков, буквально в последнем контрольном матче вылетел из-за травмы Павел Погребняк, а Дмитрия Сычева Хиддинк к тому времени стал наигрывать на фланге. Вот так Павлюченко стал основным центрфорвардом в схемах голландца на Евро-2008.

Роман забил в первом же матче — после розыгрыша углового, правда, счет к этому моменту был уже 0:3. Но все равно действия Павлюченко были одним из немногих положительных моментов. Все оставшиеся матчи он тоже начинал в старте, а звездным часом Романа стали матчи с Швецией и Нидерландами — в обоих он открыл счет. В итоге с тремя мячами в пяти играх Павлюченко стал лучшим бомбардиром команды на турнире.

Все в наших руках

У нынешней сборной России, как и 13 лет назад, есть еще два матча, чтобы исправить положение. Следующий матч у команды Черчесова — 16 июня против сборной Финляндии.

Игроки команды Суоми дебютируют на чемпионатах Европы и уже преподнесли первую сенсацию, обыграв в Копенгагене датчан. C Данией, кстати, Россия сыграет 21 июня.

Мы надеемся на лучшее перед следующими матчами сборной России — две победы в оставшихся матчах гарантируют нам выход в плей-офф, и даже одна оставляет варианты. И, конечно, верим, что и в команде Черчесова найдутся свои герои, как на Евро 13-летней давности.

Топливо G-Drive, с которым мы подготовили этот материал, напоминает: не только талантливые игроки ведут сборную к победе. Главная движущая сила сборной — ее болельщики, и сейчас их поддержка нужна команде как никогда.

А пока любители футбола могут зарядиться хорошим настроением и попытать счастья в акции «Целься в мечту», проходящей с 11 июня по 23 июля на АЗС сети «Газпромнефть». Скачивайте мобильное приложение, бейте по воротам и выигрывайте — среди призов официальный мяч турнира , призы от сборной России и 1 000 000 рублей на исполнение спортивной мечты. Заправка G-Drive повышает шансы на победу!