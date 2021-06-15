Без резких движений. Какой состав выставить Черчесову на игру с Финляндией

Останется ли защитник Андрей Семенов в старте после грубых ошибок в матче с Бельгией?

Ход второй встречи сборной России на Евро кажется очевидным. Финны сделают ставку на оборону, как это было в 1-м туре против датчан. Совершенно неожиданно Суоми начала с победы, и это лишь усугубит расклад — нашим теперь успех явно нужнее, что вынудит атаковать. Тактика с четырьмя защитниками, выбранная на игру с Бельгией, стала неожиданностью для всех. Теперь, думаю, Станислав Черчесов вернется на обкатанную схему с тремя центральными. Что уже произошло во втором тайме субботнего матча.

По вратарской позиции вопросов никаких — в рамке окажется Шунин. Да, многие остались недовольны его выступлением против «Красных дьяволов». Да, звучали призывы поставить Сафонова. Но Черчесов на это не пойдет.

Понятно, что в старте будет Джикия — незаменимый для этой команды защитник. Георгий займет место центрального в тройке. Справа от него расположится Баринов. Матч с финнами — идеальный вариант применить наработку, которая до подготовки к Евро казалась неочевидной. Дмитрий, как и в спарринге с болгарами, станет выполнять роль глубинного плеймейкера, двигая мяч вперед и нагружая длинными передачами Дзюбу. Забегая вперед, можно обозначить пару опорных — Зобнин и Оздоев. Тут тоже все предельно ясно.

Самая спорная позиция — это, конечно, третий центральный защитник. Олицетворением поражения от Бельгии стал Семенов: Андрей допустил пару настолько чудовищных ошибок, что сопернику такого уровня вообще не пришлось напрягаться, чтобы забрать три очка. Рассуждения о Семенове — прямая дорога к теме уровня сегодняшней сборной и всего нашего футбола в целом.

Но это все уже после Евро. А пока у нас только одна альтернатива — Дивеев, который против Бельгии тоже успел «отличиться», спокойно дав убежать Лукаку на третий гол. В общем, выбор так себе.

Все же думаю, что Черчесов обойдется без резких движений и выставит более опытного Семенова. Хотелось бы сказать и более надежного, но нет. Максимум — более обкатанного. Да, на перспективу полезнее дать возможность Дивееву набраться опыта, но ключевой матч Евро — это здесь и сейчас. Тут не до мыслей о перспективах.

За день до встречи в Санкт-Петербурге стало окончательно понятно, что Черчесов лишился Жиркова. Можно сколько угодно иронизировать, но потеря 37-летнего универсала — реальная потеря для команды. Слева его заменит правоногий Караваев. У зенитовца были хорошие матчи за сборную на этой позиции, достаточно вспомнить тот самый гол сербам в домашней игре Лиги наций. Плюс в том, что Караваев заточен на главный атакующий маневр россиян — заброс на Дзюбу. Пусть и с другого края. А справа, конечно же, появится Марио Фернандес — от армейца мы ждем многого. Фланги вообще против Финляндии имеют огромное значение: это самый очевидный инструмент, чтобы растянуть плотную оборону «горячих парней».

Россия против Финляндии: ориентировочный состав.

В середине рассчитываю увидеть Миранчука. Черчесов дал ему время с Бельгией и, что еще важнее, сопроводил его выход довольно хвалебной рецензией. До нас изнутри доходят мнения о том, что за год в Италии Алексей заматерел и повзрослел как футболист. Пора бы это продемонстрировать.

Большего хочется и от Головина. Человек из топ-клуба, по-прежнему молодой и растущий — это все понятно, но пора уже выходить на роль абсолютного лидера и делать разницу. Момент идеальный — крупный турнир, но не самый крутой соперник.

Впереди, понятно, Дзюба. Артем будет цепляться, скидывать, принимать, разворачиваться — все то, что мы видим в его исполнении из матча в матч. И хотелось бы увидеть в атаке Соболева, хотя бы на полчаса. Спартаковец провел сильный сезон и в целом в последнее время прибавил. Да и в сборной у Александра получается хорошо — на гол ему нужно в среднем около тайма. При всем уважении к Антону Заболотному и монументальности Дзюбы по меркам этой команды именно Соболев видится реальным вариантом для усиления игры. Дожать, додавить — Александр хорош для решения задачи, которая может оказаться крайне актуальной против финнов.