Станислав Черчесов: "Результат порадовал, а игру пусть эксперты оценивают. У нас их много"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Один из мячей команды провел Артем Дзюба, до этого не забивавший 15 игр подряд.

- Победа была не легкая, она была важная, - сказал Черчесов в эфире "Матч премьер". - Мы хорошо подготовились, изучили первый матч. Если бы мы с ними первыми играл, неизвестно еще, как бы сыграли. Они с нами действовали так же, как с шотландцами.

- Это победа на классе?

- Вы называйте, как хотите, мы называем это победой, которая дала нам три очка.

- Был сомнения, ставить ли Дзюбу из-за его безголевой серии?

- Сомнений не было, я в перерыве сказал: на табло не смотри, пока не забьешь, будешь играть.

- Что вас порадовало больше всего?

- Результат.

- А игра?

- А игру пусть оценивают эксперты, у нас их много.

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