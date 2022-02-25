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Финал Лиги чемпионов перенесен. В еврокубках — нейтральные поля. Что это значит

Исполком УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Газпром Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В пятницу такие решения принял внеочередной исполком УЕФА.

УЕФА вынес решение, касающееся ближайшего будущего российского футбола на международной арене. В нем два важных пункта.

1. Финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая, перенесен с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге на «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени.

2. Российские и украинские клубы, а также национальные команды этих стран, участвующие в турнирах УЕФА, обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления.

 
Наложит&nbsp;ли санкции УЕФА на&nbsp;российский футбол? Live. Официально: финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций попал в непростую ситуацию. С одной стороны, понятно, какое давление оказывается на УЕФА. Никак не отреагировать в Ньоне не могли. С другой, у России налаженные отношения с этой организацией и ее президентом Александером Чеферином. Наша страна и РФС оказывали и оказывают европейскому футболу большую помощь, а прошлым летом по-настоящему выручили, приняв несколько дополнительных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге вместо снявшегося Дублина, прекрасно справившись с их проведением. Очевидно, что в финансовом плане спонсорство «Газпрома» — тоже серьезное подспорье для УЕФА.

Он оказался между молотом и наковальней, в итоге выбрав решение, которое с трудом, но примут обе стороны. Реакция президента РФС Александра Дюкова в этом плане показательна:

«РФС на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований.

Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

 
Александр Дюков. РФС не поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение.

РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков.

Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности», — такое заявление Дюкова опубликовано на официальном сайте РФС.

Выигравших в данной ситуации нет. Но для России все могло сложиться хуже: отстранением ее представителей от участия в турнирах под эгидой УЕФА. До этого не дошло, футбол продолжается.

Из клубов РПЛ в еврокубках-2021/22 остался только «Спартак». Красно-белым в 1/8 финала Лиги Европы достался «Лейпциг», который возглавляет бывший главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Но ненадолго вернуться на «Открытие Банк Арену» у него не получится — домашнюю встречу с немецкой командой спартаковцы проведут на нейтральном поле, а его еще нужно найти. Встречи раунда запланированы на 10 и 17 марта, первая игра пройдет в Германии.

Напомним, что в четверг федерации Польши, Чехии и Швеции распространили совместное официальное заявление о том, что не хотят проводить стыковые отборочные матчи ЧМ-2022 с Россией в Москве, как изначально определено жребием. Здесь решение должна принять ФИФА.

 
Как может измениться спортивный календарь. Российский спорт: что дальше?

 

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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