Фердинанд: «ПСЖ» все равно вернется домой, прекрасно понимая, что на своем поле может забить два гола любому»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение «ПСЖ» от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Несмотря на разочарование, парижане все равно вернутся домой, прекрасно понимая, что на своем поле могут забить два гола любому сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.