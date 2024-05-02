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Тен Хаг: «В матче с «ПСЖ» Санчо показал, что его не зря купил «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Джейдон играл очень хорошо, он показал, что «Манчестер Юнайтед» его не зря купил. Он продемонстрировал, что представляет большую ценность для клуба. Я рад за вчерашнее выступление Санчо, посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Минувшей зимой Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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