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Кейн рассказал, что Беллингем пытался его отвлечь перед пробитием пенальти в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем хотел сбить его с толку перед пробитием пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).

30-летнему футболисту все же удалось реализовать 11-метровый на 57-й минуте встречи. Таким образом, англичанин забил свой 73-й гол с пенальти за карьеру.

«Беллингем что-то сказал мне перед пенальти, но я не знаю, что именно. Я заметил, как он что-то пробормотал мне на ухо. Наверное, мне следовало спросить его, чего он хочет. Но я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти, и был уверен, что он хочет меня сбить с толку. К счастью, он не смог этого сделать, и я забил», — приводит Marca слова Кейна.

Ответная игра между командами состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/05/01/6631701be2704ecb2f8b45f4.html
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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