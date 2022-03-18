Де Рон: «Аталанта» наслаждается выступлением в Европе»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (1:0, первый матч — 3:2).

«Мы могли выиграть первый матч с большим количеством голов, но в ответной игре мы упорно боролись и только на 91-й минуте вырвали победу, потому что «Байер» бросил все силы. Мне очень понравилась игра, потому что мы выкладывались по полной и боролись за все мячи. «Байер» — действительно хорошая команда, и мы показали, на что способны в обеих играх, даже если им не хватало важных игроков. Думаю, сейчас мы наслаждаемся выступлением в Европе и надеемся, что это продолжится как можно дольше», — приводит слова де Рона официальный сайт УЕФА.

По сумме двух игр «Аталанта» с общим счетом 4:2 прошла «Байер». Жеребьевка четвертьфинала турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.