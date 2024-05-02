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Доннарумма: «Если «Боруссия» думает, что близка к финалу Лиги чемпионов, команда ошибается»

Виктория Кравченко
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Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Он заявил, что команда играла на ничейный результат.

«ПСЖ» лучше действовал в прессинге, мы забирали мяч и создавали голевых больше моментов. Если соперники думают, что близки к финалу, то они сильно ошибаются", — передает слова вратаря RMC Sport.

Ответный матч состоится в Париже 7 мая.

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