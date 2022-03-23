Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в матче 29-го тура ла лиги.

«Это один из самых прекрасных дней с тех пор, как мы пришли в «Барселону», — приводит слова Масипа COPE. — В первую очередь из-за важности соперника и из-за того, что они часто выигрывают. Нужно быть спортсменами и уважать «Реал», но это не отнимет у нас радости. Победа над «Реалом» — огромная радость, но пройти «Галатасарай» было важнее«.

Также советник президента каталонского клуба отметил работу Хави на посту главного тренера.

«Хави сумел создать команду. Это заметно больше всего. Например, в игре с «Реалом» не было звезд, а была команда. Выиграть на «Сантьяго Бернабеу» сложно. Нужно уважать соперника. Не будем забывать, что они прошли «ПСЖ». Нехорошо, что пошли разговоры о том, что «Барселона» вернулась. Это не повод для восторга», — сказал он.

После 29 туров ла лиги «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов и имея одну встречу в запасе.

В Лиге Европы каталонцы вышли в 1/4 финала, обыграв по итогам двух матчей «Галатасарай» (0:0, 2:1). В четвертьфинале команда сыграет с «Айнтрахтом».