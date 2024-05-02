Терзич: «Все, что «Боруссии» сейчас нужно, — это ничья в ответном матче»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, так же как и они. Поэтому, с моей точки зрения, результат неплохой. Мы много двигались, но это необходимо в такой игре, как эта. Вы должны заслужить право играть на «Уэмбли». Все, что нам сейчас нужно, — это ничья в ответном матче, но, конечно, мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.