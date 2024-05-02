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Сегодня, 03:11

Германия получила дополнительное место в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Боруссии» после победы над «ПСЖ».
Фото Reuters

Благодаря победе дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Германия получила дополнительное место в главном еврокубковом турнире.

Немецкая бундеслига гарантировала себе попадание в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА, поэтому в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 5 команд из Германии.

Со следующего сезона в Лиге чемпионов будут участвовать не 32, а 36 команд. Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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