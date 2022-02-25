РФС не поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги внеочередного заседания Исполкома УЕФА.
«РФС на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований. Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики» и, таким образом, не может поддержать это решение.
РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков. Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
25 февраля Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Также матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.