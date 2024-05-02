Хакими: «ПСЖ» не воспользовался своими шансами, особенно во втором тайме»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Результат нас расстроил. Мы не воспользовались своими шансами, особенно во втором тайме. Знали, что будет делать «Боруссия» — в первую очередь передачи за спины защитников. Нам нужно было помнить об этом. Тренер говорил с нами об этом всю неделю.

Дома все будет по-другому. С поддержкой наших болельщиков на нашем стадионе все будет совершенно по-другому. Я очень верю в эту команду. Моменты, которые мы создали сегодня, доведем до совершенства на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Хакими.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.