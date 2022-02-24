Энтони Эланга спас англичан в Мадриде.

Пример Рэшфорда и Гринвуда

Один из краеугольных камней системы, который выстроил в футбольной империи «Ред Булла» Ральф Рангник, — поиск молодых малоизвестных игроков с потенциалом. Дайо Упамекано, Такуми Минамино, Эрлинг Холанн, Наби Кейта, Ибраима Конате, Матеус Кунья — список талантов, прокачанных в «Зальцбурге» и «Лейпциге» до уровня топ-клубов, можно продолжать долго.

Ту же схему Рангник и его команда пытаются внедрить в «Локомотиве». И даже в «Манчестер Юнайтед», который никак не может быть клубом-фермой, немецкий специалист занялся поиском молодых талантов. Кажется, им невероятно сложно пробиться в состав при такой концентрации звезд, но и тут у Рангника нашлась нетривиальная кандидатура, причем именно тренер наложил вето на возможный уход Энтони Эланги в аренду.

Изящный пас Бруну и идеальное завершение от Эланги ?



Передача, которую защитник «Атлетико» никак не мог прервать. А у «МЮ», кажется, растет новый талант ? pic.twitter.com/8oza3Kgysw — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022

А ведь еще в начале ноября 19-летний швед играл за молодежку «красных дьяволов» (U-23) либо в соответствии с собственным возрастом выступал в юношеской Лиге УЕФА. Забил там решающий мяч сверстниками из «Аталанты» и отдал голевой пас против «Вильярреала», а всего через полторы недели после той игры сыграл в главной команде «красных дьяволов». Причем, как и в Мадриде, где Эланга спас «МЮ» от поражения от «Атлетико» на старте плей-офф Лиги чемпионов, он примерно за четверть часа до финального свистка сменил Маркуса Рэшфорда.

Впрочем, хвалить только Рангника неправильно, потому что дебют форварда в АПЛ состоялся еще прошлой весной при Уле Гуннаре Сульшере, и задолго до этого памятного события Эланга признавался, что работа норвежца и его отношение к молодым футболистам вдохновляет, а в качестве примера приводил Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда. «Это показывает, что, если вы готовы работать изо дня в день, у вас есть путь в главную команду», — говорил он.

Сын футболиста и главный талант молодежки

Этот путь был долгим и начался, когда 12-летний мальчишка из шведского Мальме оказался в академии «МЮ». Кстати, место рождения Эланги вполне могло быть другим, однако футбольная карьера забросила в Скандинавию его отца — бывшего защитника сборной Камеруна и участника ЧМ-1998 Джозефа Элангу. А потом, когда Эланга-старший закончил играть, семья осела в Швеции.

«У него были и взлеты, и падения. У него были неудачи на этом пути, но то, как он реагировал на неудачи, нас очень радует», — рассказывал о своем воспитаннике в интервью Sportbladet тренер молодежной команды «красных дьяволов» Нил Вуд. Но главное — Эланга стремительно прогрессировал и в 2020-м получил приз Джимми Мерфи, который вручают лучшим футболистам клубной команды U-18.

«Он произвел впечатление, когда тренировался с нами, — говорил Сульшер после включения Эланги в заявку на игру Лиги Европы с «Гранадой». — Ему очень не повезло два или три месяца назад, когда он получил серьезную травму, и он очень много работал, чтобы вернуться, потому что тогда он как раз должен был перейти в основной состав. У него есть X-фактор, у него есть ускорение, темп, скорость, это данность для вингеров, и у него есть качества, которые мне нравятся. Он забивающий вингер, он уверен в себе, ему нравится обыгрывать соперника, правой ногой, левой ногой, у него отличный настрой. У него есть аппетит и жажда совершенствоваться, и когда он тренировался с нами, его это не смущало, он уверен в себе».

Благодарность Рангнику

Но настоящий прорыв произошел при Рангнике, причем Эланга вышел на поле в дебютном матче немца в качестве тренера «МЮ». И после игры в Мадриде ее главный герой говорил в адрес Рангника теплые слова: «Каждый раз, когда у меня появляется шанс, я хочу отплатить тренеру. Я хочу быть лучшим игроком на поле. Я ценю босса».

После смены тренера Эланга провел во всех турнирах 13 матчей и забил три мяча, причем в двух последних играх — против «Лидса» и «Атлетико» — сделал это после выходов на замену. И сейчас Рангник в комментарии для BT Sport отметил: «Я бы хотел, чтобы несколько других игроков взяли его за образец для подражания. Не потому, что Эланга все делает правильно, а потому что он наслаждается игрой. Я бы хотел, чтобы мы получали удовольствие на поле».

Эмоциональная составляющая в истории Эланги велика. После одного из матчей он написал в своем Instagram: «Какое же замечательное чувство, когда болельщики на «Стретфорд Энд» поют твое имя. Я сам когда-то стоял на трибунах «Олд Траффорд» и пел, мечтая о таких моментах. Я отдам все ради этой команды!

А когда клуб продлил с ним контракт до 2026 года, Эланга признался: «Здесь игроки и тренеры мирового класса, у которых я могу учиться каждый день. Я рад, что клуб показал, что верит в мое развитие, и хочу поблагодарить его сотрудников, а также свою семью за постоянную поддержку. Я знаю, что в этом клубе упорный труд и преданность делу приводят к тому, что ты получаешь шанс».

Свой шанс Эланга, кажется, использовал. Бывает, что, ярко начав, молодые футболисты ломаются, но последними успехами швед доказал, что с характером у него все в порядке. Это же он совершил роковой промах в серии пенальти против «Мидлсбро» в Кубке Англии, после чего подвергся в соцсетях оскорблениям на расовой почве. После той истории Элангу поддержали многие, а Криштиану Роналду, у которого юноша обещал учиться, утешил сразу после промаха. И теперь, когда звездный португалец остался в тени, именно Эланга спас «МЮ», резко повысив шансы на выход в четвертьфинал.