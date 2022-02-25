Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях

Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение о переносе всех матчей под эгидой союза из России и Украины.

«На сегодняшнем заседании Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Ранее Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

В 1/8 финала Лиги Европы примет участие «Спартак». Соперник московской команды определится после жеребьевки.