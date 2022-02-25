Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:56

Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях

Сергей Разин
корреспондент

Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение о переносе всех матчей под эгидой союза из России и Украины.

«На сегодняшнем заседании Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Ранее Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

В 1/8 финала Лиги Европы примет участие «Спартак». Соперник московской команды определится после жеребьевки.

Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
6
4

Читайте также

Плющев — о снятии «Йокерита»: «К этому надо было готовиться»
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
«Крылья Советов» завершили сборы в Турции
С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов: «Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел «Бетис»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости