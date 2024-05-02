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Хуммельс и Винисиус претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 30 апреля и 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала.

На почетное звание претендуют нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

На этой неделе дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0), а «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответные матчи пройдут на следующей неделе.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Винисиус Жуниор
Матс Хуммельс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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