Хуммельс и Винисиус претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 30 апреля и 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала.

На почетное звание претендуют нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

На этой неделе дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0), а «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответные матчи пройдут на следующей неделе.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.