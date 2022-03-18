Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 04:16

Клеман прокомментировал вылет «Монако» из Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Брагой» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Монегаски по сумме двух встреч вылетели из турнира.

«Мотивация присутствовала, но надежда была немного потеряна после того, как «Брага» повела в счете по ходу первого тайма. У нас были возможности добиться лучшего результата, это точно. В ситуации, когда нужно отыграть два мяча, требуется забивать с первых минут. Нам не удалось сделать этого в первом тайме, а после их гола темп игры немного пошел на спад. После перерыва мы создали несколько опасных моментов, но соперник грамотно оборонялся. После гола Акселя у команды открылось второе дыхание, но было уже слишком поздно. Нужно будет проанализировать эту встречу, чтобы вернуться на тропу успеха.

Нам не хватило креативных решений вблизи ворот соперника в матче с командой, которая сыграла в крайне оборонительный футбол и имела преимущество в два мяча после первого матча. Есть один статистический показатель, который говорит сам за себя: Гильермо Марипан, несмотря на то что он защитник, больше всех отправлял мяч в штрафную соперника. Игроки «Браги» сыграли очень компактно в центре обороны, им было сложно что-то противопоставить даже за счет игры через фланги", — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Брага
Голы
Руис, 19 (0:1), Дисаси, 90 (1:1)
Монако
Нюбель Вандерсон (Агилар, 84) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике (Якобс, 63) Тшуамени Жан Лукас (Марипан, 52) Диоп (Головин, 52) Мартинш (Боаду, 52) Бен-Йеддер Фолланд
Брага
Матеус Витор Тормена Оливейра Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати (Медейруш, 76) Орта (Лукас Минейру, 69) Каштру Руис (Витор Оливейра, 76) Орта Гомиш (Моура, 62)
Предупреждения
Жан Лукас 40’, Головин 62’, Марипан 86’  - 
Судьи
Экберг (Швеция)

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
Филипп Клеман
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: снятие «Спартака» и другие матчи
Педри рассказал, как забил гол «Галатасараю»
Хави объяснил, за счет чего «Барселона» обыграла «Галатасарай»
У «Барселоны» волевая победа за три дня до класико, Чалов вылетел, от России в еврокубках остались Миранчук и Хайкин
Соучек, Демирал, Педри и Руис претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы, 1/8 финала: «Барселона» победила «Галатасарай», «Вест Хэм» прошел «Севилью» и другие результаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педри рассказал, как забил гол «Галатасараю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости