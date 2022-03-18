Клеман прокомментировал вылет «Монако» из Лиги Европы

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Брагой» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Монегаски по сумме двух встреч вылетели из турнира.

«Мотивация присутствовала, но надежда была немного потеряна после того, как «Брага» повела в счете по ходу первого тайма. У нас были возможности добиться лучшего результата, это точно. В ситуации, когда нужно отыграть два мяча, требуется забивать с первых минут. Нам не удалось сделать этого в первом тайме, а после их гола темп игры немного пошел на спад. После перерыва мы создали несколько опасных моментов, но соперник грамотно оборонялся. После гола Акселя у команды открылось второе дыхание, но было уже слишком поздно. Нужно будет проанализировать эту встречу, чтобы вернуться на тропу успеха.

Нам не хватило креативных решений вблизи ворот соперника в матче с командой, которая сыграла в крайне оборонительный футбол и имела преимущество в два мяча после первого матча. Есть один статистический показатель, который говорит сам за себя: Гильермо Марипан, несмотря на то что он защитник, больше всех отправлял мяч в штрафную соперника. Игроки «Браги» сыграли очень компактно в центре обороны, им было сложно что-то противопоставить даже за счет игры через фланги", — цитирует пресс-служба клуба Клемана.