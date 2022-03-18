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Педри рассказал, как забил гол «Галатасараю»

Педри прокомментировал победу «Барселоны» над «Галатасараем»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что раньше не играл на таком стадионе.

«Мы не ожидали, что на «Камп Ноу» будет всего лишь нулевая ничья, поэтому понимали, что здесь с таким багажом придется нелегко. И я никогда прежде не играл ни на одном стадионе, где трибуны подвергали бы тебя такому давлению!

Сперва я задумал ударить что есть силы, но затем затаился и сделал ложный замах, пока не увидел то место, куда стоит пробить. Это все, что я сейчас помню. Везет, что на поле мне не приходится слишком часто задумываться, — все происходит само собой", — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0), поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
1:2
Барселона
Голы
Маркан, 28 (1:0), Педри, 37 (1:1), Обамеянг, 49 (1:2)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт (Эмер Байрам, 85) Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Чикылдэу (Моруцан, 74) Керем Актюркоглу Бабел (Халил Дервишоглу, 74) Гомис (Мостафа Мохамед, 63)
Барселона
тер Штеген Дест (Араухо, 56) Пике (Лангле, 82) Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри де Йонг (Гави, 68) Траоре (Дембеле, 46) Торрес Обамеянг (Депай, 82)
Предупреждения
Маркан 29’, ван Анхолт 72’, Эмер Байрам 90’  -  Бускетс 27’, Гарсия 41’, Гави 79’, Жорди Альба 87’
Судьи
Орсато (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033407--galatasaray-vs-barcelona/
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