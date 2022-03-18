Педри рассказал, как забил гол «Галатасараю»

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что раньше не играл на таком стадионе.

«Мы не ожидали, что на «Камп Ноу» будет всего лишь нулевая ничья, поэтому понимали, что здесь с таким багажом придется нелегко. И я никогда прежде не играл ни на одном стадионе, где трибуны подвергали бы тебя такому давлению!

Сперва я задумал ударить что есть силы, но затем затаился и сделал ложный замах, пока не увидел то место, куда стоит пробить. Это все, что я сейчас помню. Везет, что на поле мне не приходится слишком часто задумываться, — все происходит само собой", — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0), поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.