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Хуммельс: «Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня мы провели отличный матч, показали очень зрелую и хорошую игру, помогая друг другу. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы хорошо справлялись с этим на протяжении долгих отрезков. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но во вторник в Париже будет еще один сложный матч. Если вы хотите пробиться в финал, вы должны постоять за себя в Париже», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) против защитников дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Матса Хуммельса (слева) и&nbsp;Нико Шлоттербека (справа). «Боруссия» — специалист по фаворитам. «Группа смерти», «Атлетико» и теперь победа над «ПСЖ»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040501--dortmund-vs-paris/
Матс Хуммельс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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