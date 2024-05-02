Хуммельс: «Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня мы провели отличный матч, показали очень зрелую и хорошую игру, помогая друг другу. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы хорошо справлялись с этим на протяжении долгих отрезков. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но во вторник в Париже будет еще один сложный матч. Если вы хотите пробиться в финал, вы должны постоять за себя в Париже», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.