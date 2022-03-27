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Сегодня, 16:28

Фати может приступить к тренировкам 28 марта. Нападающий не играл за «Барселону» с января

Фати в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25 марта 19-летний испанец вернулся в Барселону из Мадрида, где восстанавливался от травмы бедра.

Отмечается, что 28 марта нападающий пройдет медицинское обследование в расположении «Барселоны». Если результаты теста окажутся положительными, то в тот же день Фати проведет первую тренировку после повреждения.

При этом, несмотря на темпы восстановления, испанец пропустит матч 30-го тура ла лиги с «Севильей» 3 апреля и 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» 7 апреля.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Нападающий получил травму 20 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 доп. вр.).

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220327/1001775237/ansu-fati-resonancia-lunes-entrenar-esta-ok.html
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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