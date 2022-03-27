Фати может приступить к тренировкам 28 марта. Нападающий не играл за «Барселону» с января

Фати в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25 марта 19-летний испанец вернулся в Барселону из Мадрида, где восстанавливался от травмы бедра.

Отмечается, что 28 марта нападающий пройдет медицинское обследование в расположении «Барселоны». Если результаты теста окажутся положительными, то в тот же день Фати проведет первую тренировку после повреждения.

При этом, несмотря на темпы восстановления, испанец пропустит матч 30-го тура ла лиги с «Севильей» 3 апреля и 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» 7 апреля.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Нападающий получил травму 20 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 доп. вр.).