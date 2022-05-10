УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года

УЕФА утвердил изменения в формат проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил отказ от группового этапа с участием 32 команд в его нынешней форме. С сезона-2024/25 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.

Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд, четыре на своем поле и четыре на чужом, после чего будет сформирована турнирная таблица.

Восемь лучших клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команды по-прежнему будут попадать в нее по результатам выступлений во внутренних соревнованиях.

Также УЕФА откажется от плана коэффициентов и с 2024 года будет присуждать два дополнительных места в Лиге чемпионов двум странам с сильнейшим европейским сезоном в предыдущем сезоне, а не на основе коэффициентов команд за пять сезонов, как сейчас.

Аналогичные изменения будут введены в Лиги Европы (8 матчей) и Лиге конференций (6 матчей).