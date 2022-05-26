Дзаньоло считал, что он проклят, и хотел бросить футбол. Но Моуринью реанимировал карьеру главного итальянского таланта

Герой финала Лиги конференций пережил тяжелый этап карьеры и принес «Роме» исторический успех.

Спаситель итальянского футбола

Жозе Моуринью, конечно, Особенный. Но в карьере португальца были куда более громкие титулы, включая два «ушастых» кубка Лиги чемпионов. Голкипер Руй Патрисиу с его несколькими потрясающими спасениями — тоже красавец, однако в сборной он поднимал над головой трофеи Евро-2016 и самой первой Лиги наций. И все же главный герой Рима — Николо Дзаньоло. Дело даже не в том, что его удар принес «Роме» первый еврокубок, а в истории одного из главных талантов итальянского футбола, чья карьера была под угрозой после двух тяжелых травм.

Порой даже кажется, что весь путь Дзаньоло — история преодоления. Хотя поначалу дело касалось исключительно футбола. Когда-то его забраковали в «Фиорентине», посчитав, что вымахавшему почти до 190 сантиметров юноше не хватает физических кондиций. Как рассказывал Николо, он плакал после этого целую неделю, так как за семь лет «фиалки» стали для него семьей.

Потом, пройдя хорошую школу в выступавшем в серии В «Виртус Энтелле», Николо так и не получил шанса в «Интере». 13 голов и 11 передач, которые принесли миланцам победу в первенстве примавер, оказалось недостаточно, и нерадзурри использовали 18-летнего на тот момент Дзаньоло как разменную монету, чтобы частично сбить цену на трансфер Раджи Наингголана. Расстроенные расставанием со своим кумиром фанаты «Ромы» еще не понимали своего счастья, зато Роберто Манчини разглядел талант юноши и пригласил его на сбор национальной команды еще до того, как новичок «волков» дебютировал в серии А.

С этого момента карьера Дзаньоло пошла вверх, хотя сам футболист, чья премьера в главной команде пришлась на игру против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», скромничал, когда его стали называть спасителем итальянского футбола и наследником Франческо Тотти. При этом Николо признавался, что мечтает стать для «Ромы» такой же легендой, а сам Император не скупился на комплименты в адрес юного таланта.

«Он играет как ветеран. Дзаньоло — взрывной игрок с хорошей техникой, и у него есть все, чтобы вырасти в звезду. Только не сообщайте ему, что я его хвалил», — посмеиваясь, говорил Тотти.

Николо Дзаньоло. Фото Reuters

Когда же Николо в плей-офф Лиги чемпионов забил два эффектных гола великому Икеру Касильясу, о нем заговорили все. Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси называл юного одноклубника великим игроком и прочил ему славу великого чемпиона. А Фабио Капелло признавался, что он не видит других футболистов с таким же потенциалом, и пророчил Дзаньоло «Золотой мяч».

Кресты

От списка клубов, которым приписывали интерес к итальянскому вундеркинду, рябило в глазах. В нем фигурировали «Бавария», «Реал», «Арсенал», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и до сих пор претендующий на Дзаньоло «Ювентус», который видит в нем замену Пауло Дибале. Николо, судя по старым записям в соцсетях, — большой поклонник «Старой синьоры» и даже как-то признался, что сложно отказаться от приглашения из Турина.

Только это совсем другая история, а как раз с матча против «Ювентуса» в январе 2020 года в карьере Дзаньоло началась черная полоса. Тогда — после столкновения с Рабьо и Де Лигтом — она казалась локальной неприятностью. Да, разрыв крестообразных связок и полгода на восстановление. Но таких повреждений в современном футболе сотни, если не тысячи.

Победное селфи римлян. Фото Reuters

Однако спустя два месяца после возвращения в строй Дзаньоло уже в сборной снова порвал «кресты» на другом колене. Возможно, в первом случае обещавший вернуться более сильным Николо поторопился, и новый реабилитационный курс растянулся на восемь месяцев, из-за чего пришлось пропустить триумфальный для Италии Евро-2020.

Как рассказывала потом мама Дзаньоло, сын был настолько потрясен второй травмой, что считал себя проклятым и раздумывал о том, чтобы бросить футбол. Но он все-таки вернулся и, забив в квалификации Лиги конференций свой первый гол за 400 дней, признался: «Да, это было похоже на конец света. Но я все еще здесь! Спасибо вам всем! Я вернулся».

И очень важно, что в этот момент судьба свела Дзаньоло с Жозе Моуринью, который хотел заполучить футболиста еще во времена работы в «Тоттенхэме». Прижимистых «шпор» тогда отпугнули запрошенные «Ромой» 70 миллионов евро.

«Он — один из лучших тренеров мира. Он привил нам важность того, что никогда нельзя сдаваться. Мы хотим выиграть что-нибудь с ним», — делился Дзаньоло впечатлениями о работе с португальским специалистом. А еще делал все возможное для исторической победы «Ромы».

Достаточно вспомнить хет-трик в ответном четвертьфинале с «Буде-Глимт», который казался для римлян заколдованным соперником. Теперь Дзаньоло говорит, что сбылась его детская мечта, и благодарит тех, кто был рядом в трудные времена. Маму, дедушку, сестру и папу, который не смог сделать серьезную карьеру футболиста и вложил все силы в сына.

«Отец говорил, что вы можете добраться до вершины, но упасть на дно вы можете еще быстрее», — вспоминал Дзаньоло самый важный совет в своей жизни. В том числе и это помогло ему вернуться на прежний уровень. И, кстати, по одной из версий, именно из-за назойливости отца от будущей звезды избавилась «Фиорентина». Как оказалось — к лучшему.

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал