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Сегодня, 04:14

Моуринью не собирается уходить из «Ромы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы в финале Лиги конференций заявил, что не покинет команду. Римская команда с минимальным счетом обыграла «Фейеноорд» (1:0).

«Я отклоню любое предложение. Я останусь в «Роме», несмотря на все слухи. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, что продолжу работу тренером «Ромы», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Моуринью.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
Жозе Моуринью
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