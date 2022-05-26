Моуринью не собирается уходить из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы в финале Лиги конференций заявил, что не покинет команду. Римская команда с минимальным счетом обыграла «Фейеноорд» (1:0).

«Я отклоню любое предложение. Я останусь в «Роме», несмотря на все слухи. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, что продолжу работу тренером «Ромы», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Моуринью.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.