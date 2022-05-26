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Сегодня, 08:23

Фанаты «Ромы» всю ночь ждали команду после победы в финале Лиги конференций

Виктория Кравченко
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Болельщики «Ромы» всю ночь ждали команду у Олимпийского стадиона после победы в финале Лиги конференций над «Фейеноордом» (1:0).

Фанаты праздновали победу и долгое время находились у входа в стадион, чтобы поприветствовать команду.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
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 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
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21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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