Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью после победы в Лиге конференций

«Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0) в финале Лиги конференций. Автором единственного гола в матче, прошедшем в Тиране, стал полузащитник Николо Дзаньоло.

Пресс-конференция главного тренера римской команды Жозе Моуринью после матча завершилась досрочно. В зал ворвались игроки «Ромы», чтобы вместе с португальским специалистом отпраздновать успех, скандируя кричалки и откупоривая шампанское.

Roma players interrupt Jose Mourinho's press conference to celebrate.



But they said he's a toxic manager cos he questioned the attitudes of Pogba & Martial. pic.twitter.com/dZKgEzl7EF — POOJA!!! (@PoojaMedia) May 25, 2022

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.