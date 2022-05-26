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Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью после победы в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0) в финале Лиги конференций. Автором единственного гола в матче, прошедшем в Тиране, стал полузащитник Николо Дзаньоло.

Пресс-конференция главного тренера римской команды Жозе Моуринью после матча завершилась досрочно. В зал ворвались игроки «Ромы», чтобы вместе с португальским специалистом отпраздновать успех, скандируя кричалки и откупоривая шампанское.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем
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