Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью после победы в Лиге конференций
«Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0) в финале Лиги конференций. Автором единственного гола в матче, прошедшем в Тиране, стал полузащитник Николо Дзаньоло.
Пресс-конференция главного тренера римской команды Жозе Моуринью после матча завершилась досрочно. В зал ворвались игроки «Ромы», чтобы вместе с португальским специалистом отпраздновать успех, скандируя кричалки и откупоривая шампанское.
Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.
Новости