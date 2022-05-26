Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 07:41

Моуринью: «Подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались»

Моуринью прокомментировал победу в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций отметил, что выиграть было непросто.

«Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались, несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось нелегко, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: «Рома» — «Фейеноорд»: первый финал Лиги конференций
Моуринью не собирается уходить из «Ромы»
Сэвидж: «Фейеноорд» был великолепен во втором тайме»
Анчелотти поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций
Залевски не ожидал, что сыграет в стартовом составе в финале Лиги конференций
Патрисиу: «Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок»
Абрахам о победе в Лиге конференций: «Цель достигнута в первый же сезон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Порту» отреагировали на победу Моуринью и «Ромы» в Лиге конференция

Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью после победы в Лиге конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости