Моуринью: «Подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций отметил, что выиграть было непросто.

«Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались, несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось нелегко, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.